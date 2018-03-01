В Кремле заявили о возможности снижения до 7% средней ставки по ипотеке к 2024 году

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Средневзвешенная ставка по ипотеке в РФ может снизиться до 7% к 2024 году, сказал "Интерфаксу" помощник президента РФ Андрей Белоусов.

"Это ориентир на 2024 год. Речь идет о средней ставке по ипотеке, которая сейчас составляет менее 10% - примерно 9,9%", - сказал он о том, когда ипотечная ставка может снизиться до 7% - уровня, установленного президентом РФ в послании Федеральному Собранию.

Средняя ставка по ипотечным кредитам в России должна снизиться до 7-8%, стремиться нужно к 7%, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию.

"В прошлом году выдано около миллиона ипотечных кредитов. В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже 10%. Разумеется, в каждом конкретном случае стоимость и другие условия кредита индивидуальные, но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку до 7-8%. Мы долго спорили, какую цифру назвать с этой трибуны, но стремиться нужно, безусловно, к 7%", - сказал Путин.