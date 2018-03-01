Экономика

Продажи смартфонов в мире сократились впервые в истории

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Мировые поставки смартфонов снизились на 0,5% в 2017 году, показав отрицательную динамику впервые с момента появления этих устройств, сообщает исследовательская компания International Data Corporation (IDC).

Всего компании мира продали в прошлом году 1,46 млрд смартфонов, 99,9% из них - на платформах iOS или Android (85,1% - Android, и 14,8% - iOS).

Эксперты IDC ожидают небольшого роста поставок в 2018 году. По их прогнозам, среднегодовые темпы роста рынка в 2017-2022 годах составят 2,8%, и в 2022 году будет продано 1,68 млрд смартфонов.

"Мы все знали, что этот год настанет, - отмечается в обзоре IDC. - Только в Китае число проданных смартфонов сократилось в 2017 году почти на 5%, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке продажи снизились на 3,5%, а в США показатель не изменился в годовом выражении".

Среди важнейших грядущих трендов эксперты выделяют появление 5G-сетей. По прогнозам компании, первые смартфоны, использующие эту технологию, появятся на рынке в 2019 году, а к 2022 году их доля рынка достигнет 18%.

Согласно прогнозу IDC, продажи смартфонов на базе Android увеличатся с 1,24 млрд устройств в 2017 году до 1,44 млрд к 2022 году, а их доля на рынке выросла до 85,5%.

Продажи iPhone в 2017 году увеличились на 0,2%, до 215,8 млн штук, и, по оценкам IDC, в 2018 году поставки этих устройств повысятся на 3,7%, до 223,8 млн единиц. Средние темпы роста до 2022 года составят 2,4%, до 242,4 млн устройств.

Теги: IDC
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