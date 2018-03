ФАС одобрила ходатайство о покупке группой "Дело" Шишкарева доли в Global Ports

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство управляющей компании "Дело" Сергея Шишкарева о приобретении 30,75% акций Global Ports при условии выполнения предписания, сообщило ведомство.

Согласно предписанию ФАС, контейнерные терминалы группы компаний Global Ports в течение 30 дней с момента совершения сделки должны будут перевести тарифы в рубли.

Кроме того, дочкам Global Ports - АО "Первый контейнерный терминал", АО "Петролеспорт", ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал", ООО "Восточная стивидорная компания" и ООО "Моби Дик" в течение 60 дней с момента сделки предписано разработать и согласовать с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и АО "Российский экспортный центр" комплекс мер, направленных на повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка Doing Business.

В группе "Дело" "Интерфаксу" сообщили, что "планируют закрыть сделку по графику в апреле". За сколько планируется приобрести долю "Н-Транса" в Global Ports и источники финансирования, в компании не комментируют.

О грядущей смене акционеров крупнейшего контейнерного холдинга Global Ports стало известно в конце 2017 года. В декабре основатели "Н-Транса" Никита Мишин, Константин Николаев и Андрей Филатов (на паритетных началах владеют Transportation Investments Holding Limited) подписали соглашение о продаже 30,75% акций Global Ports группе "Дело".

Как сообщалось, завершение сделки ожидается в апреле и обусловлено выполнением ряда условий, включая получение антимонопольных согласований. Сумма сделки не раскрывалась, по мнению опрошенных "Интерфаксом" аналитиков и участников рынка, ее параметры предусматривают премию к рынку.

Global Ports - крупнейший оператор контейнерных терминалов в РФ. Активы группы расположены на Балтике и Дальнем Востоке. Компания управляет пятью терминалами в России и двумя - в Финляндии. Основными акционерами являются Transportation Investments Holding Ltd (структура группы "Н-Транс", владеет 30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%). Free float составляет 20,5%, GDR торгуются на Лондонской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment Ltd и Polozio Enterprises Ltd (бывшие владельцы "Национальной контейнерной компании") владеют по 9% в капитале Global Ports.

Группа "ДелоПортс" (контролируется Шишкаревым) - холдинговая компания, владеющая стивидорными активами в юго-восточном районе морского порта Новороссийск. Компания является одним из крупнейших портовых стивидоров юга России, занимает лидирующие позиции по перевалке зерна и контейнерообороту в регионе. Ключевые активы группы: контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и сервисная компания "Дело".