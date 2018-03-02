"Ямал СПГ" отгрузил первый миллион тонн СПГ

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - "Ямал СПГ" отгрузил первый миллион тонн сжиженного природного газа (СПГ) с начала запуска первой очереди завода, сообщила компания.

Первая очередь мощностью 5,5 млн тонн была запущена в IV квартале 2017 года, отгрузка первого танкера состоялась 8 декабря 2017 года. Транспортировка СПГ осуществляется арктическими газовозами класса Arc7 вместимостью 170 тысяч кубометров (около 74 тысяч тонн).

Миллионная тонна была отгружена в 14-й партии.

"В конце февраля были проведены 72-х часовые испытания для подтверждения контрактных характеристик производительности первой очереди завода СПГ. Средняя часовая производительность в зимних условиях превысила проектную на 9%, что подтверждает более высокую эффективность технологии сжижения в арктических условиях", - говорится в сообщении.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения мощностью 16,5 млн тонн в год. Акционерами ОАО "Ямал СПГ" являются ПАО "НОВАТЭК" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%), Фонд Шелкового Пути (9,9%).