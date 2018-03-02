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Экономика

Рубль подешевел к доллару и евро вечером в пятницу

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в пятницу вечером; рубль дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая снижение котировок "черного золота".

Курс доллара США составил 57,22 руб./$1 в 19:00 по московскому времени, что на 40 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 70,41 руб./EUR1, поднявшись на 74,25 копейки. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 55,41 копейки - до 63,16 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро в последний торговый день недели, отыгрывая новую волну падения цен на нефть. Участники рынка энергоносителей опасаются роста добычи сланцевой нефти в США, который может обнулить усилия ОПЕК по восстановлению баланса на мировом рынке.

Цена майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу к 19:00 по московскому времени уменьшилась на 0,75% - до $63,35 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 1,08% - до $60,33 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 22,82 копейки, до 56,6616 руб./$1, и повысил курс евро на 58,45 копейки, до 69,4671 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи поднялся на 16,69 копейки по отношению к четвергу и составил 56,793 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 пятницы по московскому времени повысился на 21,59 копейки и составил 56,9272 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 368,496 млн, из которых $1 млрд 392,006 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 976,49 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 63,67 копейки по отношению к закрытию четверга - до 69,5881 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 пятницы по московскому времени вырос на 86,76 копейки и составил 69,9996 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR640,937 млн, из которых EUR234,604 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR406,333 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и на семидневный срок остались на отметке 7,63% каждая. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на уровнях 7,54%, 7,41% и 7,38% годовых соответственно.

В пятницу, 2 марта, Банк России провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на три дня, в рамках которого банки разместили в ЦБ РФ 350 млрд рублей (при лимите 350 млрд рублей) в среднем по ставке 7,42% годовых. При этом предлагаемый к размещению со стороны банков объем средств составлял 715,6 млрд рублей, что в два раза больше лимита ЦБ РФ.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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