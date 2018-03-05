Минэкономразвития предложил масштабные изменения регулирования арбитражных управляющих

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития разработало законопроект, меняющий систему вознаграждения, страхования и регулирования арбитражных управляющих, расширяющий их возможности по запрету отчуждения имущества должников, следует из документа, с текстом которого ознакомился "Интерфакс".

"Давно назрела необходимость комплексного изменения базового института в банкротстве, института арбитражных управляющих, принятие законопроекта позволит начать этот процесс", — прокомментировал "Интерфаксу" председатель совета Российского союза саморегулируемых организаций арбитражных управляющих Дмитрий Скрипичников.

Законопроект в целом вполне отвечает требованиям современной ситуации и зрелости профессионального сообщества, отметил руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский. По его словам, об этом свидетельствуют предложения Минэкономразвития передать национальному объединению функцию приема экзаменов и наделить арбитражного управляющего правом запрета дальнейшего отчуждения активов должника.

"Это по-настоящему масштабный законопроект, для арбитражных управляющих он сопоставим с кардинальными изменениями, введенными Федеральным законом 127-ФЗ от 26 октября 2002 года", — добавил Олевинский.

"Законопроект предусматривает весьма прогрессивные новеллы", - говорит заместитель директора ООО "Центр проблем банкротства" Денис Воротынцев.

"В целом, предлагаемые новеллы возможны с одновременным с принятием мер, направленных на повышение добросовестности и компетентности как арбитражных управляющих, так и кредиторов", - считает судья Высшего арбитражного суда в отставке, доцент МГЮА Рустем Мифтахутдинов.

"По расчетам "Федресурса", совпадающим с оценками экспертов, изменение системы финансирования процедуры банкротства и расширение возможностей управляющих по блокированию отчуждения имущества, позволит увеличить степень удовлетворения требований кредиторов, которые сегодня часто остаются ни с чем", — отметил руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

В 2017 году 67% компаний-банкротов заплатили кредиторам ноль, при этом уже на стадии инвентаризации не было имущества у 38% компаний, а по результатам оценки – у 60% компаний, следует из данных "Федресурса".

Меняется механизм финансирования процедуры

Законопроект полностью меняет систему вознаграждения управляющих и привлеченных ими лиц. Эти две категории затрат на процедуру фактически объединяются в одну – финансирование деятельности арбитражного управляющего. Оплату услуг привлеченных лиц предлагается производить за счет средств, выделяемых для финансирования деятельности управляющего.

Фиксированная часть вознаграждения по умолчанию выплачивается по итогам процедуры, а не ежемесячно, как сейчас. Но суд, по ходатайству управляющего, может установить и авансовые выплаты.

По словам Дмитрия Скрипичникова, такой подход стимулирует управляющего работать на результат, быстрее и эффективнее проводить процедуры, а не затягивать ее сроки.

С этой оценкой согласен Денис Воротынцев. По его словам, пересмотр механизма финансирования процедуры направлен на повышение мотивации арбитражных управляющих эффективнее выполнять свои функции.

"Концептуально новый подход хорош, поскольку он удобен судам и участникам дела о банкротстве, так как снимает вопрос с расходами на привлеченных лиц, но с другой стороны, это решение будет правильным только для процедур с достаточным количеством активов", - считает Рустем Мифтахутдинов.

"Попытаться уравновесить это возможностью уменьшения суммы собранием кредиторов для случаев, когда активов немного, или наоборот, увеличением, когда в банкротстве крупный бизнес сегодня невозможно, пока не решена одна из главных проблем российского банкротства - возможность голосования у аффилированных к должнику кредиторов", - отмечает Мифтахутдинов.

Размер фиксированной части устанавливается в размере 400 тысяч рублей для наблюдения; 1 млн руб. – для финансового оздоровления, 2 млн руб. – для внешнего управления, 1 млн руб. – для конкурсного производства.

Оплата услуг привлеченных лиц может быть увеличена в случае необходимости розыска имущества за рубежом.

"Скорее всего, Минэкономразвития при установке этих сумм исходило из реальной ситуации с начислениями вознаграждения управляющим и привлеченным лицам", - пояснил Дмитрий Скрипичников.

Фактическое начисленное вознаграждение управляющих и привлеченных лиц в пересчете на одну процедуру соответствует суммам, указанным в законопроекте, или несколько превышает его, то есть расходы на процедуру даже немного снизятся, согласен Алексей Юхнин.

Эдуард Олевинский считает сравнительно небольшой величиной фиксированную сумму расходов на процедуру конкурсного производства, по его мнению, это недостаток проекта. "В крупных делах этой суммы не хватит даже для основных расходов, и управляющему придется финансировать процедуру из своего кармана, в расчете на процентное вознаграждение по результатам", - говорит Олевинский.

Документ меняет и систему расчета переменной части вознаграждения, например, в конкурсном производстве она будет зависеть от денежной суммы, которую удалось выручить по итогам реализации конкурсной массы.

Страховые взносы vs. солидарная ответственность

Документ предлагает полностью изменить систему страхования деятельности арбитражных управляющих - уйти от действующей сейчас модели обязательного страхования и передать полномочия по выбору способа защиты от рисков саморегулируемым организациям (СРО).

Именно СРО будет определять, нужно ли ее членам оформлять страховку ответственности управляющего за убытки, вменяемые управляющим. Если СРО откажется от этого варианта, то ее члены будут нести солидарную ответственность за причинение убытков.

"В связи с тем, что риски и ответственность арбитражных управляющих резко выросли за последнее время, многие страховые компании ушли с рынка услуг управляющим или установили запретительные тарифы на такие услуги. Предлагаемая норма, по сути, единственный выход из создавшегося положения", - говорит Алексей Юхнин.

"Исключение обязательного страхования профессиональной ответственности позволит саморегулируемым организациям дифференцировать требования к членам в зависимости от опыта, активности и иных факторов риска", - прокомментировал Эдуард Олевинский.

"Предложения по введению солидарной ответственности членов СРО будет ориентировать профессиональное сообщество на повышение внутренних стандартов качества работы управляющих", - отмечает Денис Воротынцев.

Законопроект устанавливает также требование по уплате госпошлины при обжаловании действий или бездействия арбитражных управляющих. "Давно пора ввести барьеры против сутяжничества, и введение госпошлины для жалоб на управляющего – неплохое начало, говорит Эдуард Олевинский.

Управляющие получают функции по запрету на отчуждение имущества

Законопроект предлагает наделить управляющих полномочиями самостоятельно устанавливать запрет на отчуждение имущества должника на срок до 60 дней, если такое отчуждение чревато значительным ущербом.

Эти меры управляющий может принять и в отношении имущества у контрагентов и контролирующих лиц, если он предполагает, что сделки должника по передаче этого имущества могут быть оспорены.

Согласно документу, арбитражный управляющий направляет заявления в организации, осуществляющие регистрацию или учет имущества, о введенных ограничениях, а в отношении имущества, не подлежащего регистрации или учету, - в "Федресурс" . В "Федресурсе" этот запрет становится общеизвестным, что препятствует появлению добросовестного приобретателя.

Одновременно управляющий обращается в суд с ходатайством о принятии обеспечительных мер.

"Сегодня управляющим часто не удается найти оперативно выведенное должниками имущество, а если появляется добросовестный приобретатель, то забрать у него это имущество юридически сложно", - поясняет Юхнин. Поэтому возможность быстрой блокировки вывода активов дает шанс существенно нарастить конкурсную массу, говорит он.

"Эти меры полезны, но полномочия управляющих по розыску имущества должника должны быть еще больше расширены", - считает Скрипичников.

Действительно, проблема обеспечения сохранности имущества должника, существует, как и проблема сложности доказывания необходимости применения обеспечительных мер в судах, и, по сути, предлагаемую проектом возможность принятия обеспечительных арбитражными управляющими как шаг к частным приставам-исполнителям, концептуально можно поддержать и приветствовать, комментирует Рустем Мифтахутдинов.

Однако при этом, по его словам, данная норма проекта нуждается в доработке, так как в существующем виде создает угрозу нарушения баланса интересов. "Как минимум, данную норму необходимо уравновесить ответственность арб управляющих за убытки, возможностью ускоренного рассмотрения заявления о ее отмене в суде, отмечает Рустем Мифтахутдинов. — Необходимо указать четкий перечень видов исков по которым эта мера может быть применена: например оспаривание сделок, субсидиарная ответственность, признание права собственности, виндикация, иски о взыскании долга".

"Юридическая возможность управляющих блокировать действия должника по распоряжению имуществом является сильным средством, однако ее введение должно сопровождаться понятным и эффективным механизм последующего судебного контроля за применением таких "особых" полномочий во избежание возможных злоупотреблений в процедурах банкротства со стороны управляющих", - считает Денис Воротынцев.

Роль национального объединения и статус управляющего

Законопроект предполагает централизацию полномочий по представлению интересов профсообщества в рамках национального объединения саморегулируемых организаций арбитражных управляющих.

Нацобъединение, по замыслу разработчиков законопроекта, должно формировать консолидированную позицию профсообщества по концепции развития отрасли и необходимым изменениям законодательства и взаимодействовать с законодателями по ее воплощению в жизнь.

По мнению Дмитрия Скрипичникова, в качестве модельной можно рассматривать ситуацию в нотариальном сообществе, где аналогичные функции выполняет Федеральная нотариальная палата.

Объединению также передаются полномочия по экзаменации арбитражных управляющих. Сейчас этим занимается комиссия, создаваемая регулятором. "Сегодня экзамены - формальность, необходимо повысить порог входа в профессию и ее престиж", - говорит Дмитрий Скрипичников.

Авторы законопроекта предлагают уточнить статус арбитражного управляющего, указав, что трудовое законодательство не распространяется на профессиональную деятельность арбитражных управляющих. "Законодатель таким образом подчеркивает публично-правовой статус управляющих", - прокомментировал Скрипичников.

Законопроект, по данным источника "Интерфакса", будет внесен в Госдуму примерно через месяц, сейчас он широко обсуждается в профсообществе.