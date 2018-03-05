Экономика

Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в ПХГ на 43%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Украина с начала стартовавшего 24 октября 2017 года отопительного сезона и по 3 марта 2018 года снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 43,2% (на 7 млрд 331,48 млн куб. м) - до 9 млрд 641,72 млн куб. м, свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс", в том числе 1-3 марта из хранилищ поднято 343,56 млн куб. м (среднесуточный отбор - 114,52 млн куб. м/сутки), в феврале - 2 млрд 529,39 млрд куб. м (90,34 млн куб. м/сутки), в январе - 2 млрд 177,57 млрд куб. м (70,24 млн куб. м/сутки), в декабре - 1 млрд 427,4 млрд куб. м (46,05 млн куб. м/сутки), в ноябре - 745,38 млн куб. м (24,85 млн куб. м/сутки), в октябре - 115,79 млрд куб. м (3,74 млн куб. м).

Отбор газа из хранилищ 3 марта 2018 года составил 112,63 млн куб. м, год назад - 19,56 млн куб. м при запасах 8 млрд 248,31 млн куб. м, два года назад - 45,59 млн куб. м (9 млрд 854,46 млн куб. м), три года назад - 31,54 млн куб. м (8 млрд 99,45 млн куб. м).

Таким образом, запасы газа в украинских ПХГ 3 марта-2018 на 16,9% и 19% больше, чем на аналогичные даты 2017-го и 2015 годов, но на 2,2% меньше, чем на 3 марта-2016.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал, что Украина выйдет из отопительного сезона 2017/18 годов с запасами в ПХГ около 8-9 млрд куб. м.

Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016-м отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6 млрд 415,13 млн куб. м, закачка - 9 млрд 147,86 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

Теги: Украина, газ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"
Всего компания уплатила 100 млрд рублей, возместив убытки, возникшие, по мнению истца, из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 годуПодробнее
"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России
В компании сочли нецелесообразным дальнейшее существование представительства и намерены его ликвидировать к 12 мартаПодробнее
Минэкономразвития предложил масштабные изменения регулирования арбитражных управляющихМинэкономразвития предложил масштабные изменения регулирования арбитражных управляющих
Законопроект также расширяет их возможности по запрету отчуждения имущества должниковПодробнее
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%
Ранее служба заявляла о неизменности доходов, исключив при расчетах единовременную выплату пенсионерамПодробнее
ФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роуминга
Антимонопольная служба сочла, что операторы необоснованно завышают стоимость звонков и вводят ежедневную плату при нахождении вне "домашнего" регионаПодробнее
МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на нефть на 6,9 млн б/с к 2023 годуМЭА спрогнозировало рост мирового спроса на нефть на 6,9 млн б/с к 2023 году
Добыча нефти в России восстановится за два года в случае выхода из сделки ОПЕК+ с 2019 годаПодробнее
The FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГThe FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГ
Лондон столкнулся с угрозой дефицита топлива на фоне рекордных холодовПодробнее
Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС
Нафтогаз пытается изменить тарифы на транзит газа через территорию УкраиныПодробнее
Порошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением на УкраинеПорошенко заявил о стабилизации ситуации с газоснабжением на Украине
По словам украинского президента, дефицит газа перекрыт его поставками из Польши, Словакии и ВенгрииПодробнее
Дворкович предупредил об "определенном ущербе" от пошлин США на сталь и алюминийДворкович предупредил об "определенном ущербе" от пошлин США на сталь и алюминий
Однако это отразится на России меньше, чем на Китае или ЕСПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
"Оскар-2018"13 фото
05 марта
"Оскар-2018"
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в РоссииВ миреЦИК сообщил о 13 счетах Грудинина в швейцарском банке на момент выдвиженияВ РоссииГерман Клименко счел Россию готовой к отключению от мирового интернетаЭкономикаФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роумингаКультура"Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды"В РоссииНавальный привлечен в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке

В КПРФ опровергли наличие у Грудинина незакрытых зарубежных счетов

S&P дал прогноз по докапитализации санируемых ЦБ банков в 2018 году

Facebook извинился за опрос о разрешении педофилам просить фотографии детей

Фотохроника 5 марта

Фотохроника 5 марта6 фото

Сотрудники United Airlines восприняли в штыки инициативу заменить бонусы на лотерею

АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"

АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"Всего компания уплатила 100 млрд рублей, возместив убытки, возникшие, по мнению истца, из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году Подробнее

Christie's выставит на торги "Шесть автопортретов" Энди Уорхола

Против плеснувшего водой в Собчак мужчины возбуждено дело о мелком хулиганстве

Прокат фильма "Довлатов" в России продлен до 11 марта

Суд в Коми оштрафовал браконьера за селфи с убитыми медведями

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов

Украинская компания заинтересована в сохранении транзита российского газа по территории страны Подробнее

Польша построит забор на границе с Калининградской областью для защиты от АЧС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru