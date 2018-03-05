Орешкин усомнился в серьезном росте пенсий без повышения пенсионного возраста

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Существенно улучшить уровень жизни пенсионеров, в том числе увеличить размер пенсий, без повышения налогов или пенсионного возраста не получится, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"К пенсионному возрасту. Я считаю абсолютно недопустимым разговор о пенсионном возрасте, когда на одну чашу весов ставится пенсионный возраст, на другую - сбалансированность бюджета. Абсолютно неправильно балансировать бюджет за счет людей старшего возраста - это абсолютно неприменимо", - сказал министр в передаче "Познер" на "Первом канале", транслируемой на Дальний Восток, комментируя вопрос ведущего о своем отношении к повышению пенсионного возраста.

"Также считаю, что неправильно говорить о пенсионном возрасте как источнике рабочей силы для рынка труда. Это тоже абсолютно неверно... Те, кто будет хотеть продолжать работу - должны продолжать ее, иметь возможность ее продолжить - это не имеет никакого отношения к пенсионному возрасту", - добавил он.

"К чему имеет отношение пенсионный возраст - это, конечно же, то, как государство может помочь людям старшего поколения. Как оно может им обеспечить, какой уровень пенсий, какой уровень услуг и качество услуг здравоохранения и качество услуг социального обслуживания. И вот здесь большой вопрос, который стоит перед обществом: более низкий пенсионный возраст и соответственно все эти три вещи в меньшем объеме или более высокий пенсионный возраст и одновременно более высокий уровень пенсий, более качественное здравоохранение и более качественное социальное обслуживание", - рассказал о стоящем выборе Орешкин.

"У нас последние годы из-за тех демографических проблем, которые у нас были в 90-е, происходит следующая ситуация, когда количество людей на пенсии относительно людей, которые работают, увеличивается. И здесь выходов немного. Если не делать каких-то изменений - не повышать налоги или не повышать пенсионный возраст - очень серьезно улучшить уровень пенсий, качество здравоохранения и качество социального обслуживания будет сложно", - сказал министр.

В декабре 2017 года в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заверил, что никакого окончательного решения по вопросу повышения пенсионного возраста в РФ еще не принято, однако в случае его повышения процедура пройдет постепенно и мягко. "Разумеется, при любом варианте, это не коснется тех, кто уже вышел на пенсию. И совершенно точно это не должно быть никаким шоковым решением, не должно быть разовым. Это должно быть, как во многих странах делается, постепенно и мягко", - сказал он.

В феврале 2018 года экс-министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин назвал амбициозными показатели, заложенные правительством в стратегии пенсионного развития - 25 тысяч рублей в сегодняшних ценах, отметив, что реальный рост пенсий невозможен без постепенного повышения пенсионного возраста.