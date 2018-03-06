Тинькофф банк получил лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ выдал Тинькофф банку лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и депозитарной деятельности, говорится в сообщении Банка России.

Тинькофф банк в настоящее время предоставляет брокерские услуги клиентам через совместный с БКС сервис "Тинькофф инвестиции", который запустил в октябре 2016 года. Банк в апреле 2017 года отмечал, что доволен результатами этого партнерства. "На базе успеха этого совместного проекта мы думаем над тем, как развивать это направление и какие новые продукты запускать", - сообщила тогда кредитная организация.

О том, что Тинькофф банк, не имеющий брокерской лицензии, думает о расширении этого направления бизнеса, еще прошлой весной рассказали "Интерфаксу" несколько источников на рынке. Банк хотел выйти на рынок ценных бумаг в качестве самостоятельного игрока, планировал получить брокерскую, депозитарную лицензии и лицензию на деятельность по доверительному управлению, сообщил тогда же "Коммерсантъ".

Один из участников финансового рынка отмечал, что Тинькофф банк сам планирует получить брокерскую лицензию. Кредитная организация тогда заявила: "Это какие-то слухи, которые мы не комментируем". Другой источник на рынке добавлял, что банк для развития брокерского направления нанял Ирину Кирееву, ранее работавшую в департаменте доверительного управления активами банка "Зенит".