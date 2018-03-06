Главные новости
7мартаВ миреЧто случилось этой ночью: среда, 7 мартаВ миреПочти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в НигерииВ РоссииНа разбившемся Ан-26 не было гражданских лиц
Экономика

ФАС не стала возражать против покупки Skoda Transportation чешской группой PPF

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сделка по покупке PPF Beer Topholdco BV (Нидерланды, структура чешской PPF) компании Skoda Transportation (Чехия) не приведет к ограничению конкуренции, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Регулятор удовлетворил соответствующее ходатайство, поданное 31 января, сообщило ведомство. Оно касалось "прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности зарегистрированными в РФ ООО "Шкода-Р" (Москва), ООО "Вагонмаш" (Санкт-Петербург), ООО "Сибэлектропривод" (Новосибирск).

В ноябре 2017 г. чешская PPF Group договорилась о покупке Skoda Transportation, а также других активов, связанных с ее деятельностью (включая товарные знаки Skoda и объекты недвижимости). При этом PPF обязалась предоставить Skoda Transportation "операционный целевой кредит" для текущей операционной деятельности.

"Вагонмаш" (Санкт-Петербург), совместное предприятие ОАО "Кировский завод" и Skoda Transportation, занимается производством вагонов для метрополитена.

"Сибэлектропривод" - крупнейший в Урало-Сибирском регионе производитель тяговых электрических машин средней мощности, выпускает электродвигатели и генераторы для карьерных автосамосвалов и дизель-электрических тракторов, для пригородных электропоездов, вагонов метрополитена, спецтехнику. В ООО "Шкода-Р", согласно "СПАРКу", у Skoda Transportation 99%.

Skoda Transportation является одним из крупнейших в Европе производителей транспортных средств. Специализируется на производстве трамваев, пригородных электропоездов и электровозов, подвижного состава для метро, троллейбусов и электроавтобусов.

Группа PPF осуществляет инвестиции в сектор банковских и финансовых услуг, телекоммуникации, биотехнологии, недвижимость, страхование и сельское хозяйство. Основной владелец - чешский бизнесмен Петр Келлнер.

Теги: ФАС, Skoda Transportation, PPF
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
В российском списке Forbes поменялся лидерВ российском списке Forbes поменялся лидер
На первое место снова вышел основной владелец НЛМК Владимир ЛисинПодробнее
"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа
По транзитному контракту компания подаст апелляцию до конца мартаПодробнее
АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"
Всего компания уплатила 100 млрд рублей, возместив убытки, возникшие, по мнению истца, из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 годуПодробнее
"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России
В компании сочли нецелесообразным дальнейшее существование представительства и намерены его ликвидировать к 12 мартаПодробнее
Минэкономразвития предложил масштабные изменения регулирования арбитражных управляющихМинэкономразвития предложил масштабные изменения регулирования арбитражных управляющих
Законопроект также расширяет их возможности по запрету отчуждения имущества должниковПодробнее
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%
Ранее служба заявляла о неизменности доходов, исключив при расчетах единовременную выплату пенсионерамПодробнее
ФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роуминга
Антимонопольная служба сочла, что операторы необоснованно завышают стоимость звонков и вводят ежедневную плату при нахождении вне "домашнего" регионаПодробнее
МЭА спрогнозировало рост мирового спроса на нефть на 6,9 млн б/с к 2023 годуМЭА спрогнозировало рост мирового спроса на нефть на 6,9 млн б/с к 2023 году
Добыча нефти в России восстановится за два года в случае выхода из сделки ОПЕК+ с 2019 годаПодробнее
The FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГThe FT узнала о направленном в Великобританию танкере с российским СПГ
Лондон столкнулся с угрозой дефицита топлива на фоне рекордных холодовПодробнее
Еврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕСЕврокомиссия подтвердила добросовестность поставок газа из России в ЕС
Нафтогаз пытается изменить тарифы на транзит газа через территорию УкраиныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: среда, 7 мартаВ миреПочти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в НигерииВ РоссииНа разбившемся Ан-26 не было гражданских лицВ РоссииАдвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговорВ миреЛондон пообещал Москве жесткий ответ в случае причастности РФ к инциденту со СкрипалемВ миреПострадавшей вместе с экс-сотрудником ГРУ Скрипалем оказалась его дочь

Почти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в Нигерии

Почти 80 человек умерли из-за лихорадки Ласса в НигерииЭто самая крупная вспышка болезни с момента ее открытия Подробнее

Что случилось этой ночью: среда, 7 марта

Минобороны объявило, что на потерпевшем крушение Ан-26 не было журналистов Подробнее

Суд продлил срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Приморья Вишнякову

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов

Определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионовНикто не устроил сюрпризов Подробнее

Несовершеннолетний устроил кибератаки на Народный банк Казахстана два года назад

Адвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговор

Адвокаты осужденных в Хабаровске по делу о хищениях на космодроме "Восточный" обжаловали приговорОбвиняемых приговорили к срокам от пяти с половиной до двенадцати лет лишения свободы Подробнее

Экономический советник Трампа заявил об отставке

Россия направила запрос о встрече Лаврова с Тиллерсоном в госдеп

Посол РФ и американский сенатор заявили о важности нормализации отношений между двумя странами

США объявили о введении новых санкций против КНДР

В Киеве возле станции метро взорвались две гранаты

В Киеве возле станции метро взорвались две гранатыЕсть пострадавшие Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru