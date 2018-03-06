ФАС не стала возражать против покупки Skoda Transportation чешской группой PPF

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сделка по покупке PPF Beer Topholdco BV (Нидерланды, структура чешской PPF) компании Skoda Transportation (Чехия) не приведет к ограничению конкуренции, считает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ.

Регулятор удовлетворил соответствующее ходатайство, поданное 31 января, сообщило ведомство. Оно касалось "прав, позволяющих определять условия предпринимательской деятельности зарегистрированными в РФ ООО "Шкода-Р" (Москва), ООО "Вагонмаш" (Санкт-Петербург), ООО "Сибэлектропривод" (Новосибирск).

В ноябре 2017 г. чешская PPF Group договорилась о покупке Skoda Transportation, а также других активов, связанных с ее деятельностью (включая товарные знаки Skoda и объекты недвижимости). При этом PPF обязалась предоставить Skoda Transportation "операционный целевой кредит" для текущей операционной деятельности.

"Вагонмаш" (Санкт-Петербург), совместное предприятие ОАО "Кировский завод" и Skoda Transportation, занимается производством вагонов для метрополитена.

"Сибэлектропривод" - крупнейший в Урало-Сибирском регионе производитель тяговых электрических машин средней мощности, выпускает электродвигатели и генераторы для карьерных автосамосвалов и дизель-электрических тракторов, для пригородных электропоездов, вагонов метрополитена, спецтехнику. В ООО "Шкода-Р", согласно "СПАРКу", у Skoda Transportation 99%.

Skoda Transportation является одним из крупнейших в Европе производителей транспортных средств. Специализируется на производстве трамваев, пригородных электропоездов и электровозов, подвижного состава для метро, троллейбусов и электроавтобусов.

Группа PPF осуществляет инвестиции в сектор банковских и финансовых услуг, телекоммуникации, биотехнологии, недвижимость, страхование и сельское хозяйство. Основной владелец - чешский бизнесмен Петр Келлнер.