Дефицит внешнеторгового баланса США в январе вырос до максимума за почти 10 лет

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Дефицит внешнеторгового баланса США в январе 2018 года повысился до $56,6 млрд с пересмотренных $53,9 млрд в декабре, свидетельствует обнародованный в среду отчет министерства торговли страны.

Дефицит баланса стал рекордным с октября 2008 года.

Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до $55 млрд с ранее объявленных $53,1 млрд.

Дефицит торговли с Китаем увеличился в позапрошлом месяце до рекордных с сентября 2015 года $36 млрд, с Канадой - вырос до максимума за три года.

Отрицательное сальдо баланса внешней торговли США без учета колебаний цен (этот показатель используется для расчета ВВП) повысилось до $69,7 млрд по сравнению с $68,5 млрд в декабре.

Рост дефицита внешнеторгового баланса США зафиксирован на фоне перспектив новых "торговых войн": как ранее заявил президент Дональд Трамп, он намерен ввести дополнительные пошлины на ввоз в страну стали и алюминия. Европейский союз пообещал ввести ответные пошлины, если Штаты примут указанные меры.

Импорт товаров и услуг в США в январе не изменился и составил $257,5 млрд. При этом зарубежные закупки бензина подскочили до максимума за три года. Объем экспорта с декабря снизился на 1,3% и составил $200,9 млрд. Экспорт потребительских товаров достиг рекордных в истории $17,9 млрд, поставки автомобилей и запчастей увеличились до максимума с 2014 года.