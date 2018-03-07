Рынок акций РФ под закрытие торгов отыграл часть дневных потерь

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел вслед за мировыми площадками на опасениях торговых войн с США после отставки главного экономического советника Белого дома Гэри Кона, однако под закрытие торгов часть дневных потерь была нивелирована; лидерами отката выступили упавшие к уровням 3-месячной давности бумаги "РусАла" и выросли акции ВТБ на новостях о повышение рейтинга от S&P до инвестиционного уровня.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2291,23 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1270,17 пункта (-0,9%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3%.

Доллар подрос до 56,81 руб./$1 (+0,14 рубля).

В лидерах отката выступили акции "РусАла" (-3%, до 36,6 рубля), "Мосбиржи" (-2,2%), "РусГидро" (-2,1%), "Татнефти" (-1,5% и -2,3% "префы"), "Газпрома" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "префы" "Транснефти" (-2,5%).

Выросли бумаги ВТБ (+3,2%), "Аэрофлота" (+1,7%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%).

Акции ВТБ отыгрывали новость вторника о повышении агентством S&P Global Ratings долгосрочных и краткосрочных рейтингов банка до инвестиционного уровня "BBB-/A-3" с "ВВ+/В".

Опасения мировой торговой войны вспыхнули с новой силой после заявления об отставке главного экономического советника президента США Дональда Трампа Кона, одного из архитекторов прошлогодней налоговой реформы. Он безуспешно пытался остановить принятие заградительных пошлин на импорт стали и алюминия в США или хотя бы смягчить их объем.

В понедельник ряд лидеров Республиканской партии, включая спикера нижней палаты Конгресса Пола Райана, выразили обеспокоенность планами Трампа ввести высокие пошлины на ввоз в страну стали и алюминия. Райан заявил о потенциальном ущербе такого решения для экономики США, а сам Трамп в Twitter намекнул на возможность обсуждения особых условий с Канадой и Мексикой.

Еврокомиссия во вторник предложила ввести ответные меры в случае одобрения пошлин на сталь и алюминий в США (в число таких мер могут войти пошлины на импорт широкого списка товаров из США, включая джинсы и футболки, кукурузу и бурбон, мотоциклы и лестницы).