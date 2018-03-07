Экономика

Рынок акций РФ под закрытие торгов отыграл часть дневных потерь

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел вслед за мировыми площадками на опасениях торговых войн с США после отставки главного экономического советника Белого дома Гэри Кона, однако под закрытие торгов часть дневных потерь была нивелирована; лидерами отката выступили упавшие к уровням 3-месячной давности бумаги "РусАла" и выросли акции ВТБ на новостях о повышение рейтинга от S&P до инвестиционного уровня.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2291,23 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1270,17 пункта (-0,9%), рублевые цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 3%.

Доллар подрос до 56,81 руб./$1 (+0,14 рубля).

В лидерах отката выступили акции "РусАла" (-3%, до 36,6 рубля), "Мосбиржи" (-2,2%), "РусГидро" (-2,1%), "Татнефти" (-1,5% и -2,3% "префы"), "Газпрома" (-1,4%), "Интер РАО" (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "префы" "Транснефти" (-2,5%).

Выросли бумаги ВТБ (+3,2%), "Аэрофлота" (+1,7%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,7%).

Акции ВТБ отыгрывали новость вторника о повышении агентством S&P Global Ratings долгосрочных и краткосрочных рейтингов банка до инвестиционного уровня "BBB-/A-3" с "ВВ+/В".

Опасения мировой торговой войны вспыхнули с новой силой после заявления об отставке главного экономического советника президента США Дональда Трампа Кона, одного из архитекторов прошлогодней налоговой реформы. Он безуспешно пытался остановить принятие заградительных пошлин на импорт стали и алюминия в США или хотя бы смягчить их объем.

В понедельник ряд лидеров Республиканской партии, включая спикера нижней палаты Конгресса Пола Райана, выразили обеспокоенность планами Трампа ввести высокие пошлины на ввоз в страну стали и алюминия. Райан заявил о потенциальном ущербе такого решения для экономики США, а сам Трамп в Twitter намекнул на возможность обсуждения особых условий с Канадой и Мексикой.

Еврокомиссия во вторник предложила ввести ответные меры в случае одобрения пошлин на сталь и алюминий в США (в число таких мер могут войти пошлины на импорт широкого списка товаров из США, включая джинсы и футболки, кукурузу и бурбон, мотоциклы и лестницы).

Теги: МосБиржа, РТС
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Knight Frank оценила состояние российских мультимиллионеров в 73,5% ВВП РФKnight Frank оценила состояние российских мультимиллионеров в 73,5% ВВП РФ
По числу мультимиллионерских яхт Россия заняла 2-е место в миреПодробнее
"Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогаза" за март"Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогаза" за март
В компании заявили, что предложения "Нафтогаза" по изменению контракта на закупку газа не соответствовали декабрьскому решению Стокгольмского арбитражаПодробнее
Coca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напиткиCoca-Cola впервые начнет выпускать алкогольные напитки
Компания намерена выйти на быстро растущий рынок слабоалкогольных газированных напитков чжухай в ЯпонииПодробнее
В российском списке Forbes поменялся лидерВ российском списке Forbes поменялся лидер
На первое место снова вышел основной владелец НЛМК Владимир ЛисинПодробнее
"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа"Газпром" оспорил решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа
По транзитному контракту компания подаст апелляцию до конца мартаПодробнее
АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"
Всего компания уплатила 100 млрд рублей, возместив убытки, возникшие, по мнению истца, из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 годуПодробнее
"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России
В компании сочли нецелесообразным дальнейшее существование представительства и намерены его ликвидировать к 12 мартаПодробнее
Минэкономразвития предложил масштабные изменения регулирования арбитражных управляющихМинэкономразвития предложил масштабные изменения регулирования арбитражных управляющих
Законопроект также расширяет их возможности по запрету отчуждения имущества должниковПодробнее
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян в январе на 7%
Ранее служба заявляла о неизменности доходов, исключив при расчетах единовременную выплату пенсионерамПодробнее
ФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роуминга
Антимонопольная служба сочла, что операторы необоснованно завышают стоимость звонков и вводят ежедневную плату при нахождении вне "домашнего" регионаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 6 марта6 фото
06 марта
Фотохроника 6 марта
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДумская комиссия по этике запросила у Слуцкого объясненияВ миреВ Солсбери госпитализированы еще два человека после отравления СкрипаляЭкономикаKnight Frank оценила состояние российских мультимиллионеров в 73,5% ВВП РФВ РоссииВертолет разбился в горах на юге ЧечниЭкономика"Газпром" объяснил возврат предоплаты "Нафтогаза" за мартВ РоссииThe Times рассказала о версиях отравления Скрипаля и его дочери

Что произошло за день: среда, 7 марта

Грудинин останется в предвыборной гонке, Coca-Cola начнет разливать алкоголь, а Слуцкий объяснится перед комитетом Думы Подробнее

Amnesty International призвала Госдуму написать законопроект для защиты женщин от домогательств

В Подмосковье собрались построить четыре мусоросжигательных завода

Кадыров рассказал подробности крушения вертолета в горах Чечни

Фотохроника 7 марта

Фотохроника 7 марта5 фото

В Италии 8 марта пройдет забастовка в поддержку прав женщин на работе

The Guardian сообщила об отравлении Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Думская комиссия по этике запросила у Слуцкого объяснения

Думская комиссия по этике запросила у Слуцкого объясненияВ комиссию поступило четыре жалобы на домогательства со стороны Слуцкого Подробнее

СПЧ попросил прокуратуру проверить информацию о свалке с печами-буржуйками у МГУ

Мощные снегопады вызвали перебои в работе аэропортов США

Экс-сенатор Дерев арестован по обвинению в мошенничестве

Сирийская армия взяла под контроль город Бейт Сава в Восточной Гуте

Рынок акций РФ под закрытие торгов отыграл часть дневных потерь

США собрались ввести пошлину на всю стальную продукцию

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru