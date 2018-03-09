ЕЦБ сохранил базовую ставку по кредитам на нулевом уровне

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении Центробанка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25% годовых.

Решение совпало с ожиданиями экспертов.

Еще на заседании в октябре 2017 года руководство ЕЦБ приняло решение продлить срок действия программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года при снижении ежемесячного объема выкупа облигаций с января до 30 млрд евро с 60 млрд евро.

В четверг банк подтвердил, что программа выкупа облигаций продлится до сентября "или дольше, при необходимости", или "до тех пор, пока совет управляющих ЕЦБ не увидит устойчивой корректировки инфляции в соответствии с его инфляционными целями".

При этом из документа по итогам заседания была убрана фраза о том, что руководство ЕЦБ готово увеличить объем QE, если это потребуется из-за ухудшения экономического прогноза или финансовых условий.

В заявлении отмечается также, что ЕЦБ продолжит реинвестировать поступления от погашаемых облигаций в течение длительного времени после завершения QE. "Это будет способствовать благоприятной ситуации в плане ликвидности и надлежащему состоянию монетарной политики", - отмечается в сообщении.

Кроме того, банк повторил, что не будет поднимать ключевые ставки еще долгое время, "существенно дольше горизонта выкупа активов".

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции после заседания заявил, что "поступающая информация, включая прогнозы наших сотрудников, указывает на значительные и масштабные темпы экономического подъема в еврозоне, которые, как ожидается, в ближайшем будущем будут развиваться несколько быстрее, чем ожидалось ранее".

Это позволило улучшить прогноз роста реального ВВП еврозоны по итогам 2018 года до 2,4% с 2,3%. При этом ожидания на следующие два года были оставлены без изменения: 1,9% в 2019 году и 1,7% в 2020 году.

Потребительские цены в 19 странах еврозоны (индекс HICP), по прогнозу ЕЦБ, в текущем и следующем году вырастут на 1,4%, в 2020 году - на 1,7%. Таким образом, была несколько ухудшена оценка инфляции на 2019 год с ранее ожидавшихся 1,5%.

Индекс HICP в феврале увеличился на 1,2% после повышения на 1,3% в предшествующий месяц. Глава ЕЦБ сказал, что это в основном связано с изменением стоимости продуктов питания. По его мнению, исходя из нынешних котировок фьючерсов на нефть, инфляция в годовом выражении в оставшуюся часть года будет находиться в районе 1,5%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов в четверг поднялся на 1,05% и составил 376,62 пункта. Это максимальный уровень с 28 февраля, согласно данным FactSet. Курс евро опустился на 0,8% - до $1,2313.