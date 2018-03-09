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Экономика

Банк Японии сохранил курс денежно-кредитной политики

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Банк Японии по итогам очередного заседания совета директоров в пятницу сохранил все параметры стимулирующих программ без изменений и не дал никаких новых сигналов в отношении exit strategy.

Целевая доходность 10-летних гособлигаций Японии была оставлена на уровне около нуля, говорится в сообщении ЦБ. Процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на отметке минус 0,1%. Таким образом, параметры денежно-кредитной политики Банка Японии не меняются уже полтора года.

Оба решения совпали с прогнозами экспертов. Как и на двух предыдущих заседаниях, решение было принято восемью голосами при одном голосе "против".

Японский ЦБ также оставил без изменения объем программы выкупа активов - на уровне около 80 трлн иен ($705 млрд) в год.

"Экономика Японии растет умеренными темпами, рост доходов и расходов образует замкнутый цикл положительного воздействия, - отмечает центробанк. - Зарубежные экономики в целом продолжают уверенный рост. В этой ситуации экспорт находится на повышательном тренде. Что касается внутреннего спроса, инвестиции бизнеса в основные активы продолжили повышение, улучшаются показатели прибыли компаний и делового доверия".

Вместе с тем инфляционные ожидания "остаются более или менее неизменными", признают руководители ЦБ. В январе они подтвердили прогноз достижения целевого уровня инфляции в 2% годовых до конца марта 2020 года, хотя многие экономисты частного сектора считают подобные оценки нереалистичными.

Банк Японии начал эксперимент с таргетированием доходности 10-летних госбумаг в расчете на то, что это позволит подтолкнуть к росту инфляцию, в сентябре 2016 года. Такое решение было принято после масштабного пересмотра предыдущей политики центробанка, оказавшейся неспособной обеспечить стабильную инфляцию в Японии.

Следующее заседание ЦБ Японии пройдет 26-27 апреля.

Теги: Япония
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