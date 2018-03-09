Рубль снизился к доллару и укрепился к евро на старте торгов пятницы

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, а евро снижается на Московской бирже в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,97-57,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,025 руб./$1 (+23,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,22 руб./EUR1 (-28,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) практически не изменилась к уровню закрытия среды (8 марта в России был праздничный день), составив 62,96 рубля.

Доллар при этом оказался на 22,39 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 30,99 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и укрепляется к евро на старте торгов пятницы, отыгрывая движение валютной пары "евро-доллар" на мировом рынке Forex в условиях наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. Таким образом, изменения валютного курса рубля к бивалютной корзине в целом незначительные и не превышают 0,5 копейки.

Цены на нефть повышаются в ходе торгов в пятницу после падения накануне до трехнедельного минимума из-за официальных данных о росте нефтедобычи в США. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК 9 марта увеличилась на 0,24% - до $63,76 за баррель. Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи утром в пятницу поднялась на 0,15% - до $60,21 за баррель. В четверг Brent подешевела на 1,13%, до $63,61 за баррель, а стоимость WTI упала на 1,68%, до $60,12 за баррель. Согласно еженедельным данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране в очередной раз установила рекорд - 10,369 млн баррелей в сутки (б/с), на 86 тыс. б/с больше, чем неделей ранее.