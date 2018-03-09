Moody's понизило рейтинг Турции с Ba1 до Ba2

9 марта 10:02

Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия

По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифы Подробнее

9 марта 09:14

Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррель Подробнее

9 марта 00:14

Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий

Нововведения вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и Мексики Подробнее

8 марта 19:34

Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"