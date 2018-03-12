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В Японии разгорелся скандал из-за подделки Минфином документов по земельной сделке

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов Японии признало факт фальсификации документов, касающихся продажи государственной земли по сниженной цене. Об этом пишет японская газета Nikkei со ссылкой на представителя правящей Либерально-демократической партии Японии.

Информация о продаже земли компании Moritomo Gakuen, владеющей сетью образовательных учреждений в Японии, привлекла внимание политиков и общественности еще в феврале 2017 года, в результате чего японский парламент инициировал расследование.

Скандал вновь разгорелся в минувшую пятницу и уже привел к отставке главы налоговой службы Японии Нобухисы Сагавы.

Оппозиционные партии в японском парламенте также требуют отставки министра финансов Японии Таро Асо.

Скандал может стать самой серьезной угрозой для премьер-министра страны Синдзо Абэ более чем за пять лет его нахождения во главе правительства, отмечают эксперты.

Результаты расследования показали, что уже после февраля прошлого года сотрудники Минфина фальсифицировали 14 документов, касающихся продажи государственной земли. Документы были подделаны таким образом, чтобы удовлетворить запросам, поступившим от парламента. Из документов были удалены имена четырех законодателей, сообщают источники Nikkei.

В оригинальных документах о сделке также фигурировало имя супруги премьер-министра Японии Синдзо Абэ - Акиэ, однако позднее оно было удалено. Изначально предполагалось, что супруга Абэ станет почетным директором начальной школы, которая будет построена на проданном земельном участке, однако в дальнейшем об этих планах не упоминалось.

Изменения, внесенные в документы, не касаются параметров самой сделки, совершенной в 2016 году, пишет газета.

Асо в понедельник заявил, что не намерен уходить в отставку. По его словам, подделкой документов занимался департамент финансовых операций Минфина, который ранее возглавлял Сагава.

"Вся ответственность за это лежит на Сагаве", - заявил Асо.

Асо получил данные о результатах расследования в минувшее воскресенье. Еще до того, как в пятницу Сагава объявил об отставке, стало известно, что сотрудник департамента финансовых операций японского Минфина, отвечавший за продажу земли, был найден мертвым и, очевидно, покончил жизнь самоубийством.

Теги: Япония
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