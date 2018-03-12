Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5%

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен blue chips на фоне позитивной динамики мировых площадок, подогретых статистикой по рынку труда США, и отошедших на второй план опасений в отношении торговых войн с США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2323,97 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1291,74 пункта (+0,5%), рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 56,73 руб./$1 (+0,07 рубля).

В лидерах роста выступают акции ВТБ (+1,6%), "Норникеля" (+1%), "НОВАТЭКа" (+1%), "Транснефти" (+1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +1,4% "префы"), "Россетей" (+0,9%), "Мечела" (+0,8%).

Просели акции "Интер РАО" (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,3%).

Индексы в США в пятницу выросли благодаря сильным статданным по рынку труда США: Dow Jones завершил сессию выше отметки 25000 пунктов, Nasdaq превысил 7560 пунктов, обновив максимум.

По данным Минтруда США, число рабочих мест в американской экономике в феврале увеличилось на 313 тыс., рекордными темпами с июля 2016 года, а безработица в стране осталась на январском уровне 4,1%, минимальном с 2000 года. Аналитики в среднем ожидали повышения числа рабочих мест на 205 тыс. и снижения безработицы до 4%.

При этом показатель средней почасовой оплаты труда в США в прошлом месяце увеличился всего на 0,1% относительно января и на 2,6% в годовом выражении.

Эксперты отмечают, что данные Минтруда оказались максимально удобными для рынка: с одной стороны, они указали на активный рост рынка труда, а с другой - на замедление темпов повышения зарплат с январских 2,9%, рекордного уровня с 2009 года. Статданные, по мнению экономистов, понижают вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) ускорит темпы повышения базовой процентной ставки в этом году.

Сильные данные по рынку труда отодвинули на второй план новости о введении США пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% на импорт алюминия, а также информацию о планируемой встрече глав США и КНДР.

В понедельник растет фондовая Азия (Япония выросла на 1,7%, Китай прибавил 0,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%), отыгрывая данные о рынке труда США, в то время как опасения мировой торговой войны отошли на второй план, пишет агентство Bloomberg.

Индексный провайдер MSCI начал подготовку к включению акций китайских компаний, торги которыми проводятся в Шанхае и Шэньчжэне в юанях и других валютах, в индексы MSCI EM 50, MSCI China 50 и MSCI China Free Indexes. Изменения будут проведены в рамках полугодового пересмотра индексов в мае.

На нефтяном рынке цены утром в понедельник стабильны после роста на минувшей неделе на новостях о планируемой встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына и статистике о числе активных буровых в США.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 в понедельник составила $65,46 за баррель (-0,05% и +3% в пятницу), апрельская цена WTI - $62,01 за баррель (-0,05% и +3,2% в пятницу). По итогам прошлой недели цена Brent увеличилась на 1,7%, WTI - на 1,3%.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, сократилось на прошлой неделе на 4 - до 796. Снижение зафиксировано впервые за семь недель.

Теперь участники рынка ждут ежемесячного отчета министерства энергетики США о спросе и предложении энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти на сланцевых месторождениях.

Ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев полагает, что утром в понедельник вероятно некоторое повышение по индексу РТС под действием внешних факторов - мировые рынки остаются под влиянием сравнительно сильных данных по рынку труда США. Вместе с тем закрепление выше 1300 пунктов по индексу РТС пока выглядит маловероятным: с позиций технического анализа продолжается формирование консолидационной фигуры после заметного движения вниз, прошедшего в конце февраля - начале марта.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов считает, что внешний позитив способствует покупкам акций и рубля. Неизменность безработицы в США при прогнозах снижения и слабый рост средней почасовой заработной платы (+0,1% при ожиданиях +0,2%) инвесторы интерпретировали как снижение вероятности более частого повышения ставки ФРС США в текущем году.

Индекс МосБиржи в начале торгов может прибавить 0,5%, далее вероятно продолжение подъема за счет закрытия "коротких" позиций, если мировые индикаторы не развернутся вниз. Для сохранения краткосрочного восходящего тренда индексу Мосбиржи надо закрепиться выше отметки 2320 пунктов.

Нефть опять взяла курс на отметку $67 за баррель, вблизи которой можно открывать "короткие" позиции", не забывая про стоп-заявки. Технические сигналы позволяют после пробития этого сопротивления двинуться на годовые максимумы, но фундаментальных факторов, способных придать силу такому движению, на горизонте не видно, считает эксперт.