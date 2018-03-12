Остатки на корсчетах банков в ЦБ 12 марта выросли

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков в ЦБ РФ (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 2328,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

Остатки на корсчетах банков Московского региона составили 1992,9 млрд рублей из этих средств.

Объем остатков на корсчетах кредитных учреждений в ЦБ РФ 7 марта составлял 1520,1 млрд рублей по России и 1142,6 млрд рублей по Москве.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России 12 марта составили 2436,9 млрд рублей по России против 3149,9 млрд рублей днем ранее.