Рубль снизился к доллару и евро на фоне корректирующейся вниз нефти

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне слегка корректирующейся вниз нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,69-56,76 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,75 руб./$1 (+9,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 69,91 руб./EUR1 (+15,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 12,18 копейки к уровню закрытия пятницы, до 62,67 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,86 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 62,24 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в понедельник следом за нефтью, дешевеющей после роста по итогам прошлой недели, когда цена Brent увеличилась на 1,7%, WTI - на 1,3%. При этом в пятницу эталонные сорта нефти подорожали на 3% и 3,2% за баррель Brent и WTI соответственно. Ралли на нефтяном рынке способствовали новости о планируемой встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве 12 марта уменьшилась на 0,11% - до $65,42 за баррель. Нефть WTI с поставкой в апреле на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,13% - до $61,96 за баррель.

По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число установок, эксплуатируемых в США для бурения нефтяных скважин, сократилось на прошлой неделе на 4 - до 796. Снижение зафиксировано впервые за семь недель.

Теперь участники рынка ждут ежемесячного отчета министерства энергетики США о спросе и предложении энергоносителей, который будет содержать новые оценки добычи нефти на сланцевых месторождениях.