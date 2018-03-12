Dropbox собралась привлечь до $648 млн в ходе IPO

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Американская компания Dropbox, создатель одноименного облачного сервиса по хранению данных, планирует разместить 36 млн акций по цене от $16 до $18 за бумагу в рамках первичного размещения. Об этом говорится в документах, направленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Таким образом, компания может привлечь до $648 млн; при такой сумме ее IPO станет одним из крупнейших в США за последние годы. Кроме того, Dropbox планирует продать свои акции на сумму $100 млн компании Salesforce.com.

Итого компания может быть оценена в $7,1 млрд. Капитализация с учетом акций, которые получат сотрудники Dropbox, составит порядка $7,6 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Вместе с тем за последние годы в компании и на рынке произошли существенные изменения. Раньше Dropbox считался самым перспективным облачным хранилищем для частных пользователей, однако затем конкуренция со стороны таких гигантов, как Google и Apple, заставила компанию изменить стратегию развития и сделать приоритетным направлением бизнеса оказание услуг корпоративным клиентам. При этом эксперты отмечают, что такие клиенты, как правило, предпочитают вести дела с компаниями, акции которых торгуются на бирже.

Dropbox была основана в 2007 году студентами Массачусетского технологического института (MIT). Всего компания привлекала финансирование на сумму более $600 млн. В 2017 году ее выручка выросла на 30% и составила $1,1 млрд, убыток сократился до $112 млн с $210 млн годом ранее. Число зарегистрированных пользователей Dropbox составляет 500 млн, а число корпоративных клиентов - 200 тыс. юрлиц.