Экономика

Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"

Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардов

Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Фото: Reuters

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку по поглощению производителя процессоров Qualcomm сингапурской компанией Broadcom, сообщила во вторник The Wall Street Journal.

Совет национальной безопасности США рекомендовал выступить против сделки по поглощению и сообщил, что Broadcom повторно нарушила один из его приказов во время переговоров по поглощению. Сумма сделки должны была составить $117 миллиардов.

Комитет по иностранным инвестициям в американскую экономику провел расследование сделки и может рекомендовать президенту заблокировать ее из соображений национальной безопасности. Компаниям дали время до 12 марта, чтобы предоставить дополнительную информацию о поглощении, указав, что новой возможности сделать это не будет.

В Qualcomm пока не прокомментировали блокировку.

Кроме производства и разработки процессоров Qualcomm занимается исследованиями в области технологий беспроводной передачи информации.

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