Нефть Brent подешевела до $64,85 за баррель

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник вторую сессию подряд на возросших опасениях, что подъем нефтедобычи в США может замедлить ребалансировку мирового рынка нефти.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:56 по московскому времени во вторник опустилась на $0,10 (0,15%) - до $64,85 за баррель. В понедельник контракты подешевели на $0,54 (0,82%) - до $64,95 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,13 (0,21%) - до $61,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на $0,68 (1,1%) - до $61,36 за баррель.

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тысячу баррелей в сутки и достигнет 6,95 млн б/с.

Общая нефтедобыча в Штатах превысила 10 млн б/с, обновив рекорд, установленный в 1970 году.

Кроме того, EIA в среду обнародует данные об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе. Эксперты ожидают, что запасы нефти выросли на 1,9 млн баррелей. Также аналитики не прогнозируют существенного изменения запасов на терминале в Кушинге, где показатель падал последние 11 недель подряд.

"Мы видим понижательное давление на нефтяные котировки, с учетом опасения по поводу стремительно растущей добычи в Штатах, - говорит аналитик Samsung Futures Ким Квангре. - Это является проблемой само по себе, но вдобавок мы наблюдаем увеличение запасов, что может стать препятствием для восстановления цен на нефть".