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Экономика

Адвокат Ивлев стал соответчиком по иску "Роснефти" по "второму делу ЮКОСа"

Общая сумма иска составляет 400 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Компания "Роснефть", признанная потерпевшей по "второму делу ЮКОСа", поддержала гражданский иск на общую сумму около 400 млрд рублей, сообщил во вторник "Интерфаксу" один из обвиняемых - бывший заместитель управляющего партнера адвокатского бюро "АЛМ Фельдманс" Павел Ивлев.

"Следствие считает, что нефть я украл у дочек ЮКОСа, которые теперь дочки "Роснефти". "Юганскнефтегаз" это даже не дочка, а часть "Роснефти", ее поглотили еще в 2006 году. Поэтому теперь в моем деле есть иск "Роснефти" ко мне на сумму около 400 млрд рублей", - рассказал Ивлев.

Согласно постановлению следователя, изначально иск был заявлен в рамках уголовного дела по обвинению руководителей и сотрудников ОАО "НК "ЮКОС" в присвоении нефти дочерних предприятий этой нефтяной компании тремя потерпевшими компании - ОАО "Юганскнефтегаз" (иск на 228,98 млрд рублей), ОАО "Самаранефтегаз" (77 млрд рублей) и ОАО "Томскнефть" ВНК (93 млрд рублей). Позже "Роснефть" была признана потерпевшей стороной как правопреемник данных компаний. В декабре прошлого года "Роснефть" подтвердила заявленные в 2005 и 2006 исковые требования компаний.

В декабре 2017 года следователь привлек Ивлева в качестве гражданского ответчика по данному иску.

В свою очередь, пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил "Интерфаксу", что "речь идет о старом даже не деле, а о каком-то эпизоде в истории взысканий средств с ЮКОСа".

"Ивлев там не является ключевой фигурой, он один из фигурантов. Выделение дела Ивлева в отдельное производство - чисто техническое, рутинное. Что-то выдающееся, касающееся Ивлева, вряд ли кому-то известно. Скорее всего, это его попытка использовать имя нашей компании, он просто пиарится на этом. Попытка позиционировать себя в этом контакте не связана ни с логикой, ни с действительностью", - сказал он.

Ранее Ивлев подтвердил "Интерфаксу" завершение его уголовного дела о хищении нефти у теперь уже бывших дочерних компаний ЮКОСа. "Предварительное следствие по делу действительно завершено. На этот раз следователи пересчитали сумму ущерба и считают, что нефть я украл на 1 трлн 67 млрд рублей", - сказал он "Интерфаксу" в телефонном разговоре.

Выдвинутые против себя обвинения Ивлев считает абсурдными и надеется, что Генпрокуратура, как и в 2013 году, не станет утверждать обвинительное заключение и вернет дело в СК. "Я, конечно, на это не рассчитываю, но такой шанс есть. Я надеюсь, потому что, во-первых, это вопиющее беззаконие, а во-вторых, должен же быть здравый смысл", - сказал он.

Версия следствия

По данным следствия, Ивлев в 2001-2002 годах в составе организованной группы под руководством бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн тонн нефти ОАО "Юганскнефтегаз", ОАО "Самаранефтегаз" и ОАО "Томскнефть ВНК", являвшихся дочками ЮКОСа, на сумму 1,067 трлн рублей. При этом около 133 млрд рублей из этих денежных средств были легализованы.

Как считает следствие, участники группы скупали нефть у нефтеперерабатывающих компаний по себестоимости, которая потом возрастала при перепродаже в несколько раз. Сделки, по версии следствия, оформлялись только на бумаге через фирмы, расположенные в зонах льготного налогообложения. При этом полученная сверхприбыль скапливалась на счетах фирм, а затем переводилась в офшорные зоны и легализовывалась под видом перечисления дивидендов кипрским учредителям - подконтрольным участникам организованной группы компаниям "Дансли Лимитед" и "Нассаубридж Менеджмент Лимитед". Ивлев, по версии следствия, в числе других юристов "ЮКОСа" обеспечивал правовое сопровождение и видимость юридической чистоты сделок.

Ивлев обвиняется в присвоении или растрате чужого имущества в особо крупном размере (ст.160) и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления (ст.174.1). В августе 2016 года его уголовное дело выделено в отдельное производство из так называемого большого "дела ЮКОСа". В связи с тем, что обвиняемый скрывается от следствия в США, судебное разбирательство в отношении него будет проходить в заочной форме.

Теги: Павел Ивлев, ЮКОС, Роснефть
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