Рубль слегка снизился к доллару и евро на старте торгов вслед за нефтью

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного подрастают на Московской бирже во вторник утром, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых цен на нефть.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 56,84-56,92 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,9125 рубля (+3,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,16 рубля (+3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) прибавила 3 копейки к уровню закрытия понедельника, составив 62,87 рубля.

Доллар при этом оказался на 30,03 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 36,28 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро на старте торгов вторника, отыгрывая негативное движение нефтяных цен, которые падают вторую сессию подряд на возросших опасениях, что подъем нефтедобычи в США может замедлить ребалансировку мирового рынка нефти. Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве вторника опустилась на 0,08% - до $64,9 за баррель. В понедельник контракты подешевели на 0,82% - до $64,95 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,15% - до $61,27 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты снизились в цене на 1,1% - до $61,36 за баррель.

Согласно оценкам Управления по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США, опубликованным накануне, добыча сланцевой нефти в США в апреле вырастет на 131 тыс. баррелей в сутки и достигнет 6,95 млн б/с. Общая нефтедобыча в Штатах превысила 10 млн б/с, обновив рекорд, установленный в 1970 году. Кроме того, EIA в среду обнародует данные об изменении запасов топлива в стране на прошлой неделе. Эксперты ожидают, что запасы нефти выросли на 1,9 млн баррелей.