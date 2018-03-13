Глава Bank of America заработал в 250 раз больше среднего сотрудника

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Bank of America Corp. Брайан Мойнихэн получает в 250 раз больше, чем сотрудники банка в среднем, сообщается в отчетности.

У руководителя General Electric Co. Джона Фланнери зарплата превышает средний показатель в 157 раз, у главы AT&T Inc. Рэндалла Стивенсона - в 366 раз.

В этом году компании, акции которых торгуются на открытом рынке, впервые должны опубликовать данные о средней заработной плате своих сотрудников в дополнение к информации об уровне доходов CEO, а также соотношение между ними.

Bank of America стал первым крупным банком, который обнародовал эти сведенья в финансовой отчетности за 2017 год. Средняя зарплата в финучреждении составила в прошлом году $87,115 тыс. Мойнихэн получил $23 млн, но при расчете отношения средних выплат к зарплате CEO используется другая методология подсчета его заработка, отмечает The Wall Street Journal.

Главный операционный директор Bank of America Том Монтаг заработал $19 млн против $17 млн в 2016 году, выплаты другим топ-менеджерам также были повышены.

В то же время руководители GE в 2017 году впервые за 125-летнюю историю компании не получили бонусы на фоне сокращения дивидендов, увольнения сотрудников и тщательного пересмотра стратегии развития.

Фланнери занял пост CEO 1 августа с годовой зарплатой в $2 млн. Он также получит компенсационный пакет в размере $9 млн за неполный год работы. Средняя зарплата в GE составляла в минувшем году $57,211 тыс.

Глава AT&T Стивенсон в 2017 году заработал $28,7 млн по сравнению с $28,4 млн годом ранее. Средняя зарплата в телекоммуникационной компании составляла $78,437 тыс. При этом из расчетов были исключены около 13 тыс. из 33 тыс. работающих за рубежом сотрудников.

На прошлой неделе Honeywell International Inc. сообщила о том, что доходы главного исполнительного директора Дариуса Адамчика превышают средний уровень зарплаты сотрудников компании в 333 раза. Он получил около $17 млн при среднем показателе в $50,296 тыс.