Постановление о продлении санкций против РФ вступит в силу 14 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Принятое накануне решение Совета ЕС продлить на полгода - до 15 сентября - ограничительные меры в отношении 150 физических и 38 юридических лиц в связи с деятельностью, "нарушающей или угрожающей территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", опубликовано во вторник в "Официальном журнале" ЕС.

"Данное решение вступает в силу на следующий после публикации день", - говорится в документе.

Совет ЕС в понедельник продлил на полгода ограничительные меры в связи с ситуацией на Украине. "Эти меры заключаются в замораживании авуаров и ограничении передвижений. Они продолжают применяться к 150 лицам и 38 организациям", - сообщила пресс-служба Совета ЕС накануне.

В документе отмечалось, что оценка ситуации не позволила найти причины для изменения санкционного режима. При этом с целью актуализации была обновлена информация и мотивация внесения в список физических и юридических лиц, отмечается в коммюнике.

Пресс-служба Совета ЕС напомнила о других ограничительных мерах, принятых в связи с ситуацией на Украине. Это экономические санкции по ряду секторов, продленные до 31 июля 2018 года, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие в пределах их территорий до 23 июня 2018 года.