Один рабочий погиб и двое пострадали из-за выброса газа на месторождении "Русснефти"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Следователи проводят проверку в связи с гибелью рабочего от ожогов и получением травм еще двумя мужчинами на Варьеганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.

По данным ведомства, в ночь на 13 марта в полицию поступило сообщение, что в ходе ремонта скважины на Варьеганском месторождении произошел выброс газа, после чего загорелся подъемник на грузовике "КрАЗ" и мачтовая установка для добычи нефти.

Отмечается, что один рабочий погиб от ожогов, еще двое получили ожоги небольшой тяжести.

Разработку Варьеганского месторождения ведет ОАО "Варьеганнефть" ("дочка" ПАО НК "Русснефть" в ХМАО).