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Кофейная компания Lavazza в 2017 году увеличила выручку в РФ на 35%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Выручка итальянской кофейной компании Lavazza в России в 2017 году подскочила опережающими рынок темпами на 35%, до 24 млн евро, сообщила "Интерфаксу" директор по маркетингу Lavazza в Восточной Европе Паола Аутиеро.

Российский рынок входит в число самых быстрорастущих в мире для компании. Доля Lavazza на рынке молотого кофе и кофе в зернах в РФ составляет 8%, за прошлый год она выросла примерно на 0,6 процентного пункта. В физическом выражении доля также увеличилась на 0,6 п.п., до 5%.

В частности, продажи зернового кофе в денежном выражении выросли на 8,3%, в физическом - на 8%. В сегменте молотого кофе продажи увеличились на 5% и 6% соответственно, а продажи капсул для кофемашин увеличились на 7% в стоимостном выражении и на 1% в физическом.

"В России наши продажи в стоимостном выражении повышаются быстрее, чем в объемном. Это означает, что потребители проявляют повышенный интерес к премиальным сортам кофе", - заявила Аутиеро.

По ее словам, наиболее перспективным направлением кофейного рынка является кофе в капсулах, поскольку такой способ приготовления напитка сочетает в себе простоту и стабильно высокое качество.

Важным сегментом российского рынка остается растворимый кофе, и в ответ на это Lavazza в прошлом году запустила собственный бренд Prontissimo. "Его отличительной особенностью является 10%-ное содержание кофе микропомола, что существенно улучшает вкус и придает ему нотки эспрессо, - сказала Аутиеро. - В настоящее время в магазинах представлены две разновидности Prontissimo: классический вкус Classico и Intenso, покрепче".

При этом главным барьером остается цена, поскольку конкуренция в сегменте высока, а растворимый кофе получается дороже молотого, если брать упаковки одного объема.

В числе других трендов глобального и российского кофейного рынка Аутиеро выделила открытие небольших кофеен, самостоятельно обжаривающих кофе на местах, а также популярность кофе, выращенного в одной конкретной стране. Lavazza также планирует включить в свой ассортимент на российском рынке такие сорта кофе.

"В Москве и Санкт-Петербурге мы входим в тройку крупнейших брендов в сегменте молотого кофе и кофе в зернах, занимая второе место, - добавила Аутиеро. - Мы планируем оставить эти два города в приоритете и развивать сотрудничество с крупными сетями, но также мы рассчитываем усилить присутствие в других крупных городах, в частности, в городах-миллионниках".

Lavazza была основана в 1895 году в Турине. В настоящее время компания входит в тройку крупнейших кофейных компаний в мире. Lavazza имеет три производственных предприятия в Италии, а также завод в Индии. Оборот компании по итогам 2016 года составлял 1,9 млрд евро. Штат насчитывает около 3 тыс. сотрудников.

В России партнерами компании являются музей Эрмитаж, ресторан OVO шеф-повара Карло Кракко в "Лотте-отеле" и ряд других заведений HoReCa. Также в Санкт-Петербурге функционирует центр Lavazza по обучению бариста.

Теги: Lavazza, кофе, Россия
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