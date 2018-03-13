Hyundai собрался построить в 2021 году в РФ завод по производству двигателей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Корейский автопроизводитель Hyundai в 2021 году намерен построить завод по производству двигателей в РФ, следует из презентации компании, представленной на Российском автомобильном форуме во вторник.

Завод будет располагаться в Санкт-Петербурге, его мощность составит до 150 тыс. единиц продукции в год. В проекте примут участие "российские поставщики компонентов двигателей", указано в презентации.

В феврале управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев сообщал "Интерфаксу", что решение по строительству в России завода по производству двигателей будет принято в 2018 году. "Мы изучаем не только строительство собственными силами завода по выпуску двигателей, но также ведем консультации с российскими производителями относительно кооперации в области локализации компонентов. Опять же речь идет, в первую очередь, о составляющих двигателя и трансмиссии", - уточнял он.

Правительство Петербурга в 2018 году планирует подписать специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Hyundai по проекту создания производства двигателей. По словам вице-губернатора Петербурга Игоря Албина, речь идет о выпуске бензиновых, дизельных и гибридных двигателей.

Нyundai производит автомобили в РФ на заводе в Петербурге. Предприятие начало работу в сентябре 2010 года, выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Сreta и Kia Rio.