Экономика

Чистый вывоз капитала частным сектором из РФ в январе-феврале вырос в 2,2 раза

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-феврале 2018 года, по предварительной оценке, составил $9,8 млрд, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он равнялся $4,4 млрд. Об этом сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

ЦБ связывает динамику оттока капитала в текущем году преимущественно с ростом иностранных активов банков и прочих секторов.

При этом регулятор отмечает, что международные резервы страны в январе-феврале увеличились на $23,7 млрд по сравнению с ростом на $15,4 млрд в январе-феврале 2017 года.

Ранее ЦБ оценил чистый отток капитала по итогам 2017 года в размере $31,3 млрд. Согласно базовому сценарию (при средней цене нефти $55 за баррель) опубликованного в декабре прогноза, в 2018 году он ожидается на уровне $16 млрд.

Теги: ЦБ РФ
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Экономика
"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафы
Премьер-министр РФ назвал решение "Газпрома" расторгнуть контракты через суд нормальным правовым путемПодробнее
Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"Трамп заблокировал поглощение производителя процессоров в "национальных интересах"
Потенциальная сделка оценивалась в $117 миллиардовПодробнее
ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роумингаФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга
Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона"Подробнее
ЕС на полгода продлил антироссийские санкцииЕС на полгода продлил антироссийские санкции
Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисомПодробнее
"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО
Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полисаПодробнее
ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминийЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий
Дискуссия продолжится на следующей неделеПодробнее
Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминияЮжная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия
По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифыПодробнее
Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недельЦены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $63,79 за баррельПодробнее
Трамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминийТрамп официально объявил о введении пошлин на сталь и алюминий
Нововведения вступят в силу через 15 дней и пока не коснутся Канады и МексикиПодробнее
Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"Порошенко пригрозил арестовать имущество "Газпрома"
На такие меры готов пойти Киев, если "Газпром" не будет осуществлять выплаты по решению Стокгольмского арбитражаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 марта6 фото
12 марта
Фотохроника 12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков13 фото
12 марта
Ушел из жизни Олег Табаков
Авиакатастрофа в Непале5 фото
12 марта
Авиакатастрофа в Непале
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп уволил Тиллерсона с поста главы ГосдепартаментаВ РоссииМосква отказалась отвечать на ультиматум Лондона по "делу Скрипаля"Экономика"Газпром" объяснил расторжение контрактов с "Нафтогазом" нежеланием платить новые штрафыВ РоссииБывший начальник МУРа арестован по делу в коррупцииВ миреКомитет палаты представителей Конгресса США не нашел сговора Трампа с РоссиейВ РоссииАдвокат режиссера Сенцова заявил о его готовности подать прошение о помиловании

Соратник Березовского Глушков умер в Великобритании

Совкомбанк и Росевробанк собрались объединиться

Британская полиция призналась в отсутствии подозреваемых по "делу Скрипаля"

Отправившая детей мыть туалет воспитатель самарского детсада оштрафована на 300 рублей

"Роснефть" вновь вспомнила о проекте на шельфе Сахалина и объявила тендер

Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в Петербурге

Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в ПетербургеВ результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека Подробнее

ЦИК ответил на заявления Навального о возможных махинациях с открепительными талонами

Украина решила бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени

Начальник столичного главка СК придет в суд на допрос по делу полковника Максименко

Александр Дрыманов даст показания в качестве свидетеля Подробнее

В ЦИК РФ объяснили проблему с записью на традиционный для Путина избирательный участок

75% россиян сочли высоким уровень коррупции в стране

МИД РФ пообещал ответить Лондону на угрозы санкций из-за "дела Скрипаля"

Двое полицейских предстанут перед судом за незаконное задержание прохожего в Москве

Сингапур и ООН изучат сообщения о поставках предметов роскоши в КНДР

Ошибочно указанный Белгородским облизбиркомом сайт перенаправлял на ресурс Навального

В Совфеде усомнились в изменении внешней политики госдепа с приходом Помпео

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru