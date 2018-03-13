Названы 10 номинантов премии "Деловая книга года в России"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Список из 10 претендентов на победу в конкурсе PwC "Деловая книга года в России", отобранных по итогам интернет-голосования на площадке CrowdSpace, передан во вторник экспертному жюри.

В отборе лучших книг в этом году приняли участие около 9 тыс. человек против примерно 6 тыс. в 2017 г., всего участниками голосования было выдвинуто более 60 претендентов на победу в номинациях "Лучшая книга российского автора" и "Лучшая книга зарубежного автора", говорится в сообщении PwC.

В номинации "Лучшая книга российского автора" в шор-лист вошли: "Разгневанный клиент, я люблю тебя" (Виталий Антощенко); "Жажда" (Игорь Рыбаков); "27 книг успешного руководителя" (Станислав Логунов); "Дожим клиента" (Владимир Якуба); "Анти-титаник" (Ярослав Глазунов).

В номинация "Лучшая книга зарубежного автора": "Цифровая трансформация" (Дэвид Роджерс); "Код экстраординарности" (Вишен Лакьяни); "Alibaba. История мирового восхождения от первого лица" (Дункан Кларк); "Бережливые инновации" (Нави Раджу, Джайдип Прабху); "Huawei: лидерство, корпоративная культура, открытость" (Тянь Тао, Давид де Кремер, У Чуньбо).

Экспертное жюри конкурса, которое определит три лучшие книги в каждой из номинаций, возглавляет предприниматель и филантроп Рубеном Варданян. Церемония награждения победителей конкурса "Деловая книга года в России" пройдет в дни Петербургского международного экономического форума.

На соискание премии выдвигаются произведения, изданные на русском языке в год, предшествующий проведению премии, и авторские переводы произведений, изданных за рубежом не ранее чем за два года до их издания на русском языке в России.