Совкомбанк и Росевробанк собрались объединиться

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Акционеры Совкомбанка и Росевробанка достигли принципиальной договоренности о слиянии двух банков.

Как говорится в сообщении Совкомбанка, дополнительно к имеющимся 45% акций Росевробанка он приобретет еще не менее 35% у REG Holding.

Предполагается, что председатель правления Росевробанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединенного банка и войдет в его руководство, в том числе в наблюдательный совет.

Активы объединенной банковской группы должны превысить 1 трлн рублей, собственный капитал - 100 млрд рублей.

Банки продолжат работать по отдельности до конца 2018 года.

"До конца 2018 года банки продолжат самостоятельную работу без существенных организационных изменений. (. . .) Масштабы бизнеса объединённого банка позволят нам решать задачи, которые ранее каждый из банков в отдельности был не готов реализовывать самостоятельно", - прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, слова которого приводятся в сообщении.

"Следует отметить, что данное событие является закономерным итогом совместного партнерства с Совкомбанком, которое началось еще три года тому назад, когда Совкомбанк вошел в состав акционеров Росевробанка. Период совместной работы показал, что оба банка еще больше усилили свои позиции в тех нишах, где они являлись одними из лидеров. В связи с этим синергетический эффект от объединения очевиден как акционерам, так и клиентам двух банков", - отметил глава Росевробанка Илья Бродский.

Росевробанк в феврале сообщил, что может направить на выплату дивидендов за 2017 год не более 3,5 млрд рублей, рассматривает возможность выкупа своих акций у акционеров. "Распределение прибыли за 2017 год по решению совета директоров произойдет путем выплаты дивидендов или через процедуру buyback (частичный обратный выкуп собственных акций)", - отмечалось в сообщении. При этом Росевробанк не уточнил, есть ли уже акционеры, готовые продать ему свои акции.

Совкомбанк в январе 2018 года консолидировал свыше 45% Росевробанка, выкупив 11% акций у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). До этого, в декабре 2017 года, Совкомбанк приобрел 5,7% акций Росевробанка у DEG.

В капитал Росевробанка Совкомбанк вошел в сентябре 2015 года, купив 9,48% его акций. Кредитная организация тогда оценивала это вложение, прежде всего, как финансовую инвестицию.

Гусев, комментируя выкуп акций у ЕБРР, в январе отмечал, что инвестиции в Росевробанк дают стабильно высокий дивидендный доход и прирост стоимости. Совкомбанк ожидал, что Росевробанк направит на дивиденды за 2017 год около 2 млрд рублей из порядка 5 млрд рублей чистой прибыли в 2017 году.

Доля прямого участия Совкомбанка в капитале Росевробанка составляет 35,34%. Еще 10,05% Росевробанка Совкомбанк контролирует через REG Holding Ltd, которой принадлежит 64,66% этой кредитной организации. Таким образом, Совкомбанк контролирует 45,4% Росевробанка. При этом он считает себя "миноритарным финансовым инвестором". Остальные акции Росевробанка принадлежат ряду физлиц, в том числе топ-менеджерам и членам их семей.

Совкомбанк по итогам 2017 года занял 15-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росевробанк - 43-е место.