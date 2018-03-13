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Экономика

ВЭБ в базовую версию макропрогноза заложил повышение пенсионного возраста с 2020 года

Пенсионный возраст планируется увеличивать постепенно, на шесть месяцев в год

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк во вторник опубликовал свой прогноз экономического развития России на 2018-2021 годы, базовый вариант которого предполагает начало постепенного повышения пенсионного возраста в РФ с 2020 года.

"С 2020 года ожидается старт пенсионной реформы, включающей в себя постепенное (по полгода в год) увеличение пенсионного возраста (для мужчин и женщин - ИФ)", - описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий ожидаемые реформы.

При этом в прогнозе не уточняется, до какого возраста в модель базового сценария закладывается повышение пенсионного возраста в России (этого для подготовки среднесрочного прогноза и не требуется).

"Хотя в послании президента РФ Федеральному собранию предложен возврат к опережающему инфляцию повышению пенсий, по-видимому, новые правила индексации пенсий станут одним из элементов ожидаемой пенсионной реформы", - предполагают авторы доклада (в банке за прогноз отвечает главный экономист ВЭБа, бывший замглавы Минэкономразвития РФ Андрей Клепач).

В ВЭБе отмечают, что благоприятным для экономики РФ в 2017 году стало соглашение об ограничении добычи нефти ОПЕК+. "Это позволило повысить цены на нефть и, по оценке Внешэкономбанка, обеспечить дополнительный прирост экономики на 0,2-0,3 процентных пункта", - приводят в банке свои расчеты вклада этого соглашения в рост российской экономики (который составил 1,5% в 2017 году).

"Экономическое оживление остается неустойчивым. В третьем и четвертом кварталах 2017 года наблюдалась пауза роста или временная стагнация... Мы считаем, что за этим в основном стояли временные факторы и ситуация в начале 2018 года будет улучшаться, однако позитивная динамика остается весьма уязвимой и хрупкой", - предупреждают экономисты ВЭБа.

Базовый сценарий

Базовый сценарий ВЭБа "предполагает развитие российской экономики в ближайшие три года в относительно благоприятных внешних условиях - ожидается устойчивый рост мировой экономики и отсутствие новой волны значимых антироссийских санкций".

"Чистый отток частного капитала из российской экономики снизится до $20 млрд в 2018- 2019 годах и полностью будет исчерпан к 2021 году. Цена на нефть в среднем в 2018 году составит $62 за баррель. В 2019 году снятие ограничений на добычу со стороны ОПЕК и присоединившихся к нему нефтепроизводителей снизит стоимость нефти до $53 за баррель. В 2020-2021 годах цена на нефть будет поступательно расти до $57- 59 за баррель", - описывают в ВЭБе заложенные в базовый сценарий предпосылки.

"Базовый сценарий Внешэкономбанка является достаточно консервативным и значительно отличается от консенсус-прогноза в 2019 году, предполагающего более плавную траекторию цен на нефть", - отмечают при этом эксперты банка.

Заметным фактором развития экономики, по оценке ВЭБа, будет Чемпионат мира по футболу в России. "Если в 2018 году он даст позитивный вклад в рост экономики за счет внешнего туризма, роста розницы и услуг, то в 2019 году - сыграет в обратную сторону, понизив темпы роста за счет высокой базы", - предупреждают аналитики.

"Выполнение майских указов президента по индексации заработной платы бюджетников поддержит рост доходов в 2018 году, но также даст негативный эффект в 2019 году", - также отмечают экономисты.

Рост ВВП РФ в базовом сценарии ВЭБа в 2018 году ожидается на уровне 1,8%. В 2019 году экономический рост, по прогнозу банка, замедлится до 1,1% "в основном за счет исчерпания перечисленных выше благоприятных факторов, действующих в 2018 году, а также ожидаемого понижения цен на нефть". В 2020-2021 годах рост ВВП, по оценке ВЭБа, ускорится до 1,7- 2%.

Среднегодовой курс доллара в 2018 году ожидается банком на уровне 57,3 руб. "В 2019 году снижение цены на нефть приведет к некоторому ослаблению рубля - до 60,2 рублей за доллар. В 2020-2021 годах возобновление роста стоимости нефти вернет обменный курс к значениям около 57-58 рублей за доллар", - считают в банке.

Прогноз по инфляции на 2018 год равняется 3,3%, на 2019 год - 4,3%, на 2020 год - 3,7%, на 2021 год - 3,7%.

"Низкий уровень инфляции позволит продолжить умеренное смягчение денежно- кредитной политики в среднесрочной перспективе. К концу 2018 года ключевая ставка в номинальном выражении может снизиться до 7%, а к 2020 году достигнет уровня 6-6,5%, на котором сохранится в последующий год", - ожидают в ВЭБе.

В банке отмечают, что в среднесрочной перспективе в базовом сценарии российская экономика будет отставать по темпам роста от мировой.

"За четыре года ВВП России в реальном выражении увеличится менее чем на 7%, в то время как рост мировой экономики составит 16%. В результате доля России в мировой экономике может сократиться в 2021 году до 3,0% (по ППС) против 3,2% в 2017 году", - говорится в прогнозе.

"В российской экономике есть потенциал более высоких темпов роста на уровне не ниже 3-4% в год, но для их достижения требуется реализация пакета мер, предложенных в послании президента России Федеральному Собранию, а также более активная стимулирующая денежная и бюджетная политика, согласованная со структурными преобразованиями и структурным маневром в пользу развития инфраструктуры, науки и технологий, и человеческого капитала. Без модификации бюджетного правила и существенного снижения процентных ставок, в сочетании с развитием системы долгосрочного финансирования экономики, достичь темпов роста, превышающих мировые, невозможно", - заключают экономисты Внешэкономбанка.

Теги: ВЭБ
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