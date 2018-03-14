Рынок акций США упал вслед за технологическими и финансовыми компаниями

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в "красной зоне", несмотря на позитивные данные об инфляции, в лидерах падения оказались финансовые и технологические компании - их отраслевые индикаторы потеряли более 1%, пишет The Wall Street Journal. Нефтегазовые компании также ушли в минус вслед за снижением цен на нефть.

Новости об отставке Рекса Тиллерсона с поста главы Госдепартамента США усилили падение рынка, хотя эксперты и не считают их основной причиной пессимизма инвесторов. Вместе с тем политическая неопределенность способствовала повышению цен на золото и рост стоимости гособлигаций США.

Доходность 10-летних US Treasuries опустилась ниже 2,85%, долларовые индексы снизились, апрельский фьючерс на золото прибавил 0,4% и превысил $1326 за унцию.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале 2018 года увеличились на 2,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с январскими 2,1%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 1,8% в годовом выражении - такие темпы роста сохраняются третий месяц подряд.

Вместе с тем цены в феврале повысились всего на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как в январе наблюдался рост на 0,5%, встревоживший финансовые рынки.

Президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с должности главы Госдепартамента США. Его сменит директор ЦРУ Майк Помпео, а во главе разведывательного управления США впервые встанет женщина - Джина Хаспел, на данный момент являющаяся заместителем директора ЦРУ.

Акции American Express и Microsoft подешевели на 2,4%, Boeing - на 1,6%, Goldman Sachs - на 1,4%.

Стоимость бумаг General Electric упала на 4,4% после того, как аналитики усомнились в осуществимости прогнозов концерна на текущий год.

Курс акций Amazon.com Inc. опустился на 0,6% в рамках общей распродажи в секторе. По мнению аналитика Jefferies Брента Тилла, к 2022 году Amazon может увеличить капитализацию на 29%, более чем до $1 трлн. Сейчас рыночная стоимость Amazon составляет $773,8 млрд - больше капитализации двух следующих ритейлеров в списке, Walmart и Alibaba, вместе взятых. Б.Тилл считает рекламный потенциал Amazon главным драйвером роста компании в ближайшие годы.

Цена бумаг чипмейкера Qualcomm Inc. упала на 5% после того, как Д.Трамп заблокировал его поглощение компанией Broadcom из соображений национальной безопасности. Сделка стоимостью более $100 млрд могла стать одной из крупнейших в отрасли.

Котировки ценных бумаг обувного ритейлера DSW Inc. подскочили на 10,7%, несмотря на слабые квартальные результаты.

Рыночная стоимость онлайн-ритейлера одежды Stitch Fix уменьшилась на 3,6%. Компания не оправдала ожидания Уолл-стрит по выручке.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу торгов 13 марта упал на 171,58 пункта (0,68%), до 25007,03 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 17,71 пункта (0,64%) - до 2765,31 пункта.

Nasdaq Composite потерял 77,31 пункта (1,02%) и составил 7511,01 пункта.