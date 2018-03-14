Рост промпроизводства в Китае неожиданно ускорился в январе-феврале

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Темпы роста промышленного производства в Китае в январе-феврале 2018 года ускорились до 7,2% в годовом выражении с 6,6% в декабре, свидетельствуют обнародованные в среду данные Государственного статистического управления КНР.

Аналитики в среднем ожидали снижения темпов роста показателя до 6,2%.

Статуправление КНР рассчитывает показатель сразу за два первых месяца, чтобы избежать волатильности, вызванной празднованием Нового года по лунному календарю.

Самые высокие темпы роста производства были зафиксированы в генерирующей отрасли (+13,1%), фармацевтической (+12,3%) и телекоммуникационной (+12,1%). Выпуск продуктов питания увеличился на 7,3%, текстильной продукции - на 2,8%.

Розничные продажи увеличились за два прошлых месяца на 9,7% по сравнению с январем-февралем 2017 года после декабрьского роста на 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали чуть менее значительное замедление темпов роста - до 9,8%.

Тем временем подъем инвестиций в основные активы в январе-феврале составил 7,9% после увеличения на 7,2% в декабре. Эксперты прогнозировали замедление роста до 7%.