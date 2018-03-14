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"Нафтогаз" подтвердил договоренность с "Газпромом" о встрече

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает достижение договоренности с российским "Газпромом" о проведении встречи.

"Нафтогаз" и "Газпром" встретятся для обсуждения ситуации. "Нафтогаз" не видит необходимости отменять контракты, ожидает имплементации "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража. Стороны обсудят предложение "Нафтогаза" о пересмотре транзитного тарифа", - отметили в пресс-службе "Нафтогаза". Соответствующие переговоры должны состояться в текущем месяце.

Ранее замглавы правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что "Нафтогаз" подтвердил готовность провести переговоры между компаниями, они должны состояться в ближайшие дни.

28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Однако с учетом ранее присужденной в пользу "Газпрома" суммы по контракту на поставку, арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого "Газпром" обязан заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. 6 марта "Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа

Арбитраж в отличие от контракта на поставку газа не стал пересматривать формулу установления тарифа на транзит, заявив о несоответствии формальным требованиям ранее направленного "Нафтогазом" российской компании письма о переговорах по пересмотру транзитного тарифа. В этой связи "Нафтогаз" направил "Газпрому" предложение относительно начала переговоров.

Теги: Газпром, Нафтогаз Украины
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