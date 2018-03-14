Первую очередь двух крымских ТЭС запустят в конце мая

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Новые энергоблоки Симферопольской (Таврической) и Севастопольской (Балаклавской) ТЭС 470 МВт будут запущены в конце мая, доложил президенту РФ Владимиру Путину министр энергетики РФ Александр Новак.

"В целом мы в течение 2018 года закончим строительство вторых пусковых станций. Планируем, что в Севастополе - это июнь, в Симферополе, наверное, где-то во втором полугодии", - сказал глава Минэнерго, отметив, что ввод второй очереди уже не критичен, так как основная генерация к этому времени уже будет запущена.

Как сообщила госкорпорация "Ростех", ВО "Технопромэкспорт" провело в рамках пусконаладки первый розжиг турбины на первом энергоблоке Таврической ТЭС в Симферополе.

Оборудование было выведено на холостой ход до 3 тыс. оборотов в минуту. По сути, речь идет об испытаниях турбины, в рамках которых "были отработаны системы управления и регулирования в переходных режимах", а также "подтверждено соответствие вибрационного состояния турбины заданным техническим требованиям", следует из сообщения "Ростеха". По итогам испытаний турбина и все вспомогательные системы готовы "к корректной работе и дальнейшим операциям по испытаниям и выходу в сеть".

Ранее сообщалось, что турбины на крымских станциях стали причиной для ввода европейских санкций в отношении связанных с проектом российских компаний, управленцев и чиновников. Немецкая Siemens и "Технопромэкспорт" до сих пор разбираются в суде по этому вопросу. Siemens обвиняет два "Технопромэкспорта" (ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт", структуры "Ростеха") в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признаёт российский статус Крыма.

Российская сторона, в свою очередь, отмечала, что турбины были модернизированы. Как поясняли ранее в "Технопромэкспорте", были использованы российские ноу-хау, закуплено дополнительное оборудование. Компания понесла затраты на транспортировку, установку оборудования и сертификацию.