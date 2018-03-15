Рубль немного укрепился к доллару и евро при открытии торгов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках технической коррекции после падения накануне.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 57,08-57,12 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 57,09 руб. (-2,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,61 руб. (-7 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 4,66 копейки к уровню закрытия среды, до 63,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 15,78 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,62 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро на старте торгов в четверг, корректируясь после заметного падения накануне, благодаря сохранению стабильной ситуации на рынке нефти и началу налогового периода марта. В четверг компаниям предстоит уплатить страховые взносы, объем которых, по оценкам аналитиков, составляет порядка 600 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок стабильны в четверг после укрепления накануне на данных о сокращении запасов бензина в США на прошлой неделе. Майские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,02% - до $64,9 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май выросли к этому времени 0,08% - до $61,07 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 5 млн баррелей при том, что прогнозы исходили из вероятности повышения показателя на 2,5 млн баррелей, а данные Американского института нефти (API) указывали на повышение примерно на 1,2 млн баррелей.

Однако участники рынка придали больше значения данным о том, что резервы бензина уменьшились на 6,3 млн баррелей, что стало максимальным сокращением с сентября прошлого года. Запасы дистиллятов упали на 4,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Кроме того, ОПЕК в среду сообщила о снижении добычи в феврале на 77,1 тыс. баррелей в сутки относительно предыдущего месяца. При этом страны ОПЕК+ выполнили соглашение об ограничении нефтедобычи на 147%.