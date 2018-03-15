Акции "Мегафона" обновили исторический минимум

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Акции "Мегафона" в ходе торгов на Московской бирже обновили исторический минимум, упав до 506,1 руб. (-12,3% к закрытию среды), на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды в 2018 году.

Совет директоров ПАО "Мегафон" принял решение не выплачивать дивиденды в 2018 году, следует из сообщения компании. "Совет директоров не рекомендует акционерам объявлять дивиденды в 2018 году", - говорится в сообщении "Мегафона".

В мае 2017 года компания приняла новую дивидендную политику, которая предполагает минимальный объем дивидендов на уровне 70% от свободного денежного потока для акционеров группы без включения результатов Mail.ru.

При этом "Мегафон" отмечал, что считает выплаты дивидендов раз в год "подходящей периодичностью". Позднее глава совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский, представляющий интересы группы USM, заявил в интервью "Коммерсанту", что считает целесообразным реинвестирование прибыли сотового оператора в развитие компании, а выплата дивидендов "противоречит стратегическим целям компании и USM как ее контролирующего акционера". "С 2013 года "Мегафон" выплачивал дивиденды, превышавшие ожидания рынка, параллельно купив активы более чем на $3 млрд и вкладывая в развитие сети. В результате долговая нагрузка компании существенно возросла, пришло время реинвестировать в развитие компании для сохранения ее конкурентоспособности и финансовой устойчивости", - прокомментировал позицию USM Стрешинский.

В USM не уточняли, идет ли речь о полном отказе от дивидендов или об их выплате по остаточному принципу. "Речь идет о приоритетах. Сначала развитие компании, потом дивиденды", - пояснял "Интерфаксу" источник, близкий к акционерам "Мегафона".