Международные резервы РФ со 2 по 9 марта выросли на $2,9 млрд

Расходы на санацию банка "Пересвет" приблизились к 100 млрд рублей

Доля Сергея Галицкого в ритейлере сократилась до 3% Подробнее

12 марта 13:21

ФАС возбудила против "Вымпелкома" дело из-за внутрисетевого роуминга

Ранее аналогичные дела были возбуждены в отношении "МТС" и "Мегафона" Подробнее

12 марта 12:24

ЕС на полгода продлил антироссийские санкции

Ограничительные меры против 150 лиц и 38 компаний из РФ связаны с украинским кризисом Подробнее

12 марта 10:40

"Ъ" сообщил о просьбе страховщиков усложнить покупку электронного ОСАГО

Они предлагают, в частности, отказаться от приема сканов документов и ввести отложенный старт действия полиса Подробнее

10 марта 21:34

ЕК обсудила с Японией и США американские пошлины на сталь и алюминий

Дискуссия продолжится на следующей неделе Подробнее

9 марта 10:02

Южная Корея, Япония и Китай отреагировали на пошлины США на импорт стали и алюминия

По данным журналистов, Токио попросит Вашингтон исключить Японию из числа стран, на которые будут распространяться новые тарифы Подробнее

9 марта 09:14

Цены на нефть пошли вверх после падения до минимума трех недель