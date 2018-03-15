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Экономика

Международные резервы РФ со 2 по 9 марта выросли на $2,9 млрд

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 9 марта составили $455,2 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 2 марта международные резервы равнялись $452,3 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,9 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.

Теги: РФ
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