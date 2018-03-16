Потери россиян от досрочной смены пенсионных фондов оценили в 55 млрд рублей

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россияне, которые решили досрочно сменить фонды, управлявшие их пенсионными накоплениями, и не знавшие, что без потери инвестиционного дохода это можно будет сделать только в 2020 году, могли потерять на таком переходе в 2017 году 55 млрд рублей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что это произошло из-за непонимания принципов перевода, сформулированных слишком сложно для обывателя, и недостаточной информированности. По действующим с 2015 года нормам, россиянин может менять страховщика (негосударственный пенсионный фонд или Пенсионный фонд России) раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном переходе потерянные деньги направляются в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

Из-за этого в 2016 году "молчуны" при переводе накоплений лишались инвестиционного дохода только за один год: 4,7 млн таких граждан потеряли 27,1 млрд руб. В 2017 году число переходов "молчунов" к другим страховщикам снизилось, но при досрочном переходе из ПФР они потеряли инвестиционный доход уже не за один, а за два года.

По предварительным данным Пенсионного фонда России (ПФР), по итогам прошлого года 2,2 млн россиян, решивших передать свои пенсионные накопления в НПФ (как "молчуны", отказавшиеся от услуг государственного ПФР, так и клиенты других частных управляющих компаний), потеряли доход в размере 33,9 млрд руб. По итогам 2018 года эта сумма может значительно увеличиться.

В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) полагают, что изменить ситуацию можно, введя норму о подаче заявлений о переводе накоплений через Единый портал госуслуг, функционал которого позволит довести до граждан информацио о возможных поретях.