Экономика

Структура Ротенберга не смогла оспорить решение думы Асбеста по сурьмяному заводу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Свердловский областной суд отказал ООО "Гросс" (100%-ная "дочка" "Национальной сурьмяной компании", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Ротенберг) в удовлетворении административного иска, поданного к думе Асбеста, чтобы отменить изменения в правила застройки и землепользования, препятствующие строительству завода по производству сурьмы.

Пресс-служба Свердловского областного суда сообщает, что новые правила землепользования и застройки, которые не позволяют компании перестроить производство на более тяжелое, были приняты гордумой в июне 2017 года.

"В суде представители истца пытались доказать нарушение регламента принятия изменений и понесенный компанией ущерб", - говорится в сообщении.

Представители думы с иском не согласились, указав на отсутствие существенных нарушений и недоказанность понесенного "Гроссом" ущерба.

В итоге суд оставил иск без удовлетворения. Решение пока не вступило в законную силу.

Гендиректор ООО "Национальная сурьмяная компания" Александр Савин заявил агентству "Интерфакс-Урал", что, скорее всего, компания обжалует решение суда. "Решение суда получим в понедельник (19 марта - ИФ) и будем смотреть. Скорее всего, станем обжаловать", - подытожил Савин.

Он отметил, что основной целью компании является строительство сурьмяного завода. "Цель у нас одна - реализовать наш проект, построить завод", - добавил он.

Ранее сообщалось, что изначально "Гросс" подавал иск в Асбестовский городской суд.

В пресс-службе Свердловского областного суда агентству "Интерфакс" уточнили, что горсуд направил данный иск в областной суд, который и должен рассматривать подобные дела.

Депутат думы Асбеста Наталья Крылова ранее сообщала "Интерфаксу", что гордума, изменив правила земельной застройки и землепользования, поменяла назначение ряда участков земли, в том числе того, который выкупила "Национальная сурьмяная компания" для строительства сурьмяного завода.

Также сообщалось, что в марте прошлого года в Асбесте состоялся митинг против строительства завода по выпуску сурьмы. Кроме того инициативная группа настаивала на проведении референдума о запрете на строительство в городе данного производства, но дума Асбеста дважды отказывала инициативной группе в этом.

Согласно аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", "Национальная сурьмяная компания" зарегистрирована в июне 2012 года в Дегтярске Свердловской области. Совладельцами предприятия в равных долях являются ООО "Гринпроджект" и Игорь Ротенберг (старший сын владельца "Стройгазмонтажа" и ряда других активов Аркадия Ротенберга).

Теги: Свердловская область, Асбест, Игорь Ротенберг, Гросс
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