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"Газпром" ликвидирует в РФ более 500 км труб из-за сокращения мощностей "Турецкого потока"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Газпром" раскрыл масштабы ликвидации и консервации газотранспортных мощностей, которые стали ему не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода "Турецкий поток" (с 63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год).

Как говорится в материалах концерна, ликвидации подлежат 506 км линейной части "Восточного маршрута" (Починки-Анапа) "Южного коридора" и газоизмерительная станция "Моршанская". Ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

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"Ликвидация объемов НЗС (незавершенного строительства - ИФ) на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР. Консервация объектов НЗС до принятия решения о реализации данных объектов в полном объеме", - говорится в материалах "Газпрома".

Как сообщалось, по итогам 2016 года "Газпром" в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта "Южный поток" признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд рублей.

Информация об объемах ликвидации построенных объектов появилась благодаря тому, что "Газпром" решил провести открытый запрос предложений на разработку документации по ликвидации и консервации объектов НЗС Восточного коридора (при том, что часто компания выбирает закупку у единственного поставщика - с гораздо меньшим объемом раскрываемых данных).

Речь идет о ликвидации линейной части следующих объектов Восточного коридора проекта "Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток":

- "Участок газопровода "Починки-Анапа", км 347,5 - км 493" в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 295,7 - км 493";

- "Участок газопровода "Починки-Анапа", км 493 - км 661" в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 493 - км 661";

- "Участок газопровода "Починки-Анапа", км 834 - км 963,7" в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 834 - км 978";

- "Участок газопровода "Починки-Анапа", км 1168,1 - км 1231" в составе объекта "Южно-Европейский газопровод. Участок "Починки-Анапа" км 978 - км 1231";

- "ГИС "Мокшанская" Южно-Европейского газопровода".

Теги: Газпром
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