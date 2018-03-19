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Экономика

Moody's повысило рейтинги Белоруссии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг эмитента и рейтинг необеспеченного долга Белоруссии до "Caa1" с "B3". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

"Повышение рейтингов Белоруссии вызвано главным образом улучшением позиции страны по внешней ликвидности, хотя она все еще остается слабой", - отмечают эксперты.

"Стабильный" прогноз отражает улучшение прогноза по экономике и бюджетным показателям Белоруссии и готовность страны в полной мере выполнять свои долговые обязательства, несмотря на внешние риски.

Кроме того, агентство повысило потолок рейтинга валютного долга Белоруссии до "B3" с "Caa1", потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте до "B2" с "B3" и потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте до "Caa1" с "Caa2".

По прогнозам агентства, реальный ВВП Белоруссии в ближайшие годы будет расти в среднем на 2%. Дефицит счета текущих операций, как ожидается, увеличится в 2018-2019 годах до 2,5-3% ВВП с 1,8% в 2017 году.

Теги: Moodys, Белоруссия
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