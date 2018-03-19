Медведев подписал постановление о льготных кредитах на покупку деревянных домов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о субсидировании кредитов на приобретение деревянных домов.

"Ну и еще одна тема - она важна и в экономическом, и в социальном плане. Имеет она отношение к улучшению жилищных условий наших граждан", - сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

Медведев отметил, что многие семьи хотели бы жить в собственных домах, которые построены из современных экологически чистых материалов. Однако, это серьезная покупка, на которую требуются значительные средства. В связи с этим правительство приняло решение использовать опыт программы льготного автокредитования, расширив ее на деревянное домостроение.

"Я подписал постановление правительства о субсидировании в текущем году ставок по кредитам на покупку деревянных домов заводского изготовления, то есть типовых домов", - сказал премьер.

По его словам, это означает, что фактически для покупателя в 2018 году кредитная ставка уменьшится на пять процентных пунктов.

В свою очередь вице-премьер Александр Хлопонин отметил, что подписанный документ решает сразу две задачи. С одной стороны, это стимулирование деревянного домостроения и глубокой переработки древесины. С другой стороны, речь идет о решении социальных вопросов.

По словам Хлопонина, сегодня в банках при получении кредита на деревянные дома ставка составляет 15%. Таким образом теперь появится возможность взять кредит под ставку 10%. В бюджете на указанные цели в текущем году заложено 197 млн рублей, что должно позволить приобрести порядка 2,5 тыс. домов.

Максимальная сумма кредита при этом составляет 3,5 млн рублей, кредит может предоставляться для покупки домов у предприятий с минимальным оборотом не менее 200 млн рублей. Как отметил вице-премьер, приблизительно дом площадью 100-130 кв. м каркасного типа обойдется покупателю в сумму порядка 2,5 млн рублей. По словам Хлопонина, указанная мера предусмотрена на 2018 год, а дальше Минпромторг готовит решение, если проект в 2018 году пойдет достаточно успешно, то продлить программу на 2019-2021 годы.