Доллар превысил 58 рублей впервые с 12 февраля

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и евро растут на Московской бирже в понедельник днем, при этом курс доллара поднялся выше 58 рублей впервые с 12 февраля, в том числе, на фоне отказа инвесторов от рисковых активов в ожидании заседания ФРС США, которое состоится 20-21 марта.

Курс доллара США составил 57,95 рубля в 14:53, что на 45,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов, при этом чуть ранее доллар достиг отметки $58,015 - максимума с 12 февраля. Евро к этому времени стоил 71,14 рубля, поднявшись на 49,25 копейки.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:53 по Москве в понедельник опустилась на 0,18% - до $66,09 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,34% - до $62,2 за баррель.