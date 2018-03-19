Богатейшая женщина Гонконга потеряла половину состояния с января 2018 года

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Полианна Чу, еще недавно считавшаяся богатейшей женщиной Гонконга, с начала этого года потеряла более половины состояния из-за падения рыночной стоимости контролируемой ею компании Kingston Financial Group Ltd.

Состояние Чу, в январе 2018 года оценивавшееся почти в $12 млрд, на данный момент составляет менее $6 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Стоимость акций Kingston Financial, управляющей казино в Макао и владеющей рядом других активов, рухнула на 50% с января этого года, когда гонконгский регулятор предупредил инвесторов о том, что акции компании сконцентрированы в руках небольшого числа акционеров.

По данным Комиссии по ценным бумагам и фьючерсным операциям Гонконга (Securities and Futures Commission, SFC) на 8 января текущего года, более 91% акций Kingston Financial контролировалось 20 держателями.

Бумаги компании упали в цене на 17% на следующий день после публикации информации регулятором. В понедельник индексный провайдер FTSE Russell объявил об исключении акций Kingston Financial из своих индексов, после чего их стоимость снизилась еще на 8,7%.

По данным инвестора-активиста и бывшего директора Гонконгской фондовой биржи Дэвид Уэбба, Kingston Financial в значительной мере полагается в привлечении финансирования на необеспеченные кредиты, предоставляемые Чу и ее семьей.

Казино и отели в Макао являются существенной частью контролируемого Чу бизнеса: в 2017 году на их долю пришлось порядка 23% выручки Kingston Financial.

Динамика акций Kingston Financial является наихудшей среди компаний индекса MSCI Asia Pacific в текущем году. В четвертом квартале 2017 года их стоимость выросла на 88%.

Согласно данным индекса Bloomberg Billionaires, первой среди богатейших женщин Гонконга теперь является Пэнси Хо, дочь "игорного короля" Макао Стэнли Хо, второе место занимает Вивьен Чэнь, председатель совета директоров Nan Fung Group, работающей в сфере недвижимости.