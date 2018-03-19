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Экономика

Госдолг США впервые превысил $21 трлн

Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года

Госдолг США впервые превысил $21 трлн
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Объем национального долга США впервые превысил $21 трлн, свидетельствуют официальные данные правительства.

На 15 марта он составлял свыше $21 трлн 31,067 млрд. Отметку в $20 трлн госдолг превысил в сентябре прошлого года.

На прошлой неделе министерство финансов страны сообщило, что дефицит госбюджета США в феврале составил $215,248 млрд, что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года ($192,044 млрд). Доходы бюджета упали на 9,4% - до $155,623 млрд, в том числе сборы подоходного налога сократились на 2%.

При этом расходы выросли на 2% и достигли $370,871 млрд. В частности, это обусловлено ростом процентных платежей по госдолгу на 9% - до $28 млрд, а также выплатами, связанными с ликвидацией последствий прошлогодних природных катастроф.

За пять месяцев 2018 финансового года, который начался 1 октября прошлого года, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 11,5% и составило $390,965 млрд по сравнению с $350,624 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода увеличился на 2,4% - до $1,286 трлн, в то время как затраты поднялись на 4,4% и превысили $1,677 трлн.

Белый дом прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $833 млрд.

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