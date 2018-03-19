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Трамп запретил американцам совершать операции с венесуэльской криптовалютой

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп запретил американцам покупать криптовалюту El Petro (петро), выпускаемую правительством Венесуэлы.

В понедельник Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США совершать операции с венесуэльской криптовалютой, обеспеченной запасами нефти, которая получила название Petro, сообщает агентство Bloomberg. Он предписал министру финансов Стивену Мнучину подготовить необходимые регулирующие положения для приведения указа в исполнение.

Как сообщалось, Венесуэла начала продажу токенов, подтвержденных запасами нефти газа, золота и алмазов, в феврале текущего года. Стремясь обойти финансовые санкции, введенные против нее США и Европейским союзом, Венесуэла стала первой страной в мире с собственной криптовалютой.

В отличие от подавляющего большинства других криптовалют El Petro обеспечивает реальный актив - 5 млрд баррелей нефти на месторождении Аякучо в нефтеносном поясе реки Ориноко. Власти Венесуэлы рассчитывают на то, что собственная криптовалюта позволит им успешнее привлекать финансовые средства из-за рубежа.

Венесуэла на протяжении многих лет находится в сложной экономической ситуации. В стране наблюдаются перебои с поставками энергии, дефицит товаров первой необходимости и сильный рост цен. Нехватка иностранной валюты вызвала сильное падение импорта, в том числе продуктов питания. США ввели против этой страны экономические санкции за преследование представителей оппозиции.

Теги: Дональд Трамп, Венесуэла
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